Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı

Kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Diyarbakır’dan, Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C., idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede vefat edince ölü sayısı 8’e yükseldi.

Kazada yaralanan yolculardan Adem Kara, olay anında yaşananları anlattı. Kara, “Kaza anında ben yarı uyanıktım. Adam (şoför) uyudu mu, uyamadı mı? Ben günahı almayayım. Bodrum’a gidiyorduk, kaza 6 gibi oldu. Devrilme anında yarı uyanıktım, aracın uçtuğunu gördüm. Bağırma, çağırma oldu” dedi.

Öte yandan, kolundan yaralanan Kara’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde ki tedavisi devam ediyor.

VALİLİK: 8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 35 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bölgeye giden ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Dinar ve Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevredeki hastanelere sevk edildi. Afyonkarahisar Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Dinar ilçesi Çay- Dinar yolu Karavezir rampası mevkisinde Diyarbakır'dan Bodrum'a seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü (3 mürettebat, 40 yolcu) şöforün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilmiştir. Olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri ivedilikle görevlendirilmiştir. Kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri sürmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

'BİR BAKTIM UÇUYORDUK'

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralananlardan Adem Kaya, tedavisi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adem Kaya kazayla ilgili, "Ben yarı uyanıktım. Bir baktım uçuyoruz. Sonra yan tarafa düştü. Başka bir şey yok. Ben ve birkaç arkadaş buraya geldik. Diğerlerini bilmiyorum. Jandarmanın dediğine göre 8 ölü varmış. Buraya getirdiler, orada sağ olsun ambulanstakiler bize yardımcı oldu. Orada damar yolu falan açıldı. Burada da gelip röntgen filan çektirdik, kolum çatlamış mı kırılmış mı bakacaklar" dedi.