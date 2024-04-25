Görme kaybıyla karşı karşıya kaldı, hastaneye gitti! Doktorlar şaşkına uğradı

Perihan Toprak, 2 ay önce sağ gözünde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlaç tedavisine başlayan Toprak, rahatsızlığı geçmeyince tedavi için 3 farklı hastaneye daha başvurdu; ancak teşhis konulamadı. Son olarak Etlik Şehir Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Toprak'ın beyninde göz sinirleri çevresinde tümöre rastlandı. Toprak, operasyonla tümörün alınması sonucu sağlığına kavuştu.

GÖZÜNDE ÖDEM OLUŞTU

Toprak, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Ameliyatımda herhangi bir sıkıntı olmadı. Gözümde hafif bir ödem var. Doktorlarım onun da kısa sürede geçeceğini söyledi. Hiçbir sıkıntı yok şu an için. 'Göz sorunu' diye düşündük bunu hep. Aklımızda hep bunun göz problemi olabileceği vardı; ama tümör çıktı. Allah'tan ki kötü huylu değilmiş. 3 ay daha geç kalsaymışız tümör tüm o riskli alanı kaplayacakmış ve gözüm alınacakmış" diye konuştu.

GÖRME KAYBIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Beyin cerrahı Uzman Dr. Hakan Yakupoğlu, hastanın kendilerine yaklaşık 2 hafta önce başvurduğunu aktararak, "Şikayeti sağ gözde görme kaybıydı. Kendisine görme kaybı ile ilgili değişik tetkikler yapılmış; ancak yapılan incelemede göz sinirinin etrafında bir tümöre rastladık. Tümörün tamamını çıkardık. Hastamızın görmesi tamama yakına düzeldi.

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Beyin tümörlerinde, tümörün bulunduğu yere göre değişik bulgular verebiliyor. Mesela hastanın hareket merkezindeyse hastanın yürümesinde problem oluyor, konuşma merkezindeyse konuşmasında problem olabiliyor. Göz sinirlerinin etrafında ya da görme yollarına ait bir tümörse de görme yollarıyla ilgili bir probleme rastlayabiliyoruz. Görmede azalma, görmenin bulanıklaşması gibi değişik bulgular elde edebiliyoruz. Aslında hastamızın da burada en tipik olayı, görme kaybının göz hastalıkları tarafından incelenmesi, görme kaybının buna bağlı olduğunun düşünülmesi. Zamanla tetkikler yapılınca olayın beyinden kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Bu tür şikayetleri olan; görme kaybı, yürümede dengesizlik, konuşma bozukluğu gibi buna benzer bulguları olan hastaların da mutlak suretle bir beyin cerrahisi ya da bir nöroloji bölümüne başvurmalarında yarar var" dedi.

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