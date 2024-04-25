Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı. Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Evli, 5 çocuk babasıdır.