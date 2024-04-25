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Gündem Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi
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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Evinde kızı tarafından cansız bedeni bulunan eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi ölüm nedenini açıkladı.

• 25 Nisan 2024 - 12:06 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2024 - 12:06 • Son Güncelleme:
1 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmazın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın dün öğle saatlerinde evinde cansız bedeni ile karşılaşıldı. Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi ölümün kalp krizi sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı.

2 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmazın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Yılmaz'ın ailesinin açıklaması şu şekilde:

“En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı bugün Beşiktaş’taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

3 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmazın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun.”

4 İKİ DÖNEM BAKANLIK YAPAN YILMAZ, TÜRK SPORUNA YAPTIĞI KATKILARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İKİ DÖNEM BAKANLIK YAPAN YILMAZ, TÜRK SPORUNA YAPTIĞI KATKILARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Mehmet Ali Yılmaz, 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.

5 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmazın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı. Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Evli, 5 çocuk babasıdır.