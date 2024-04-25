23 Nisan kutlamaları için Yıldız Dağı’na tırmanan emekli öğretmen kayboldu!

Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü yürüten Mustafa Taşpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup dağcıyla Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. Dağcılar, tırmanışın tamamlanmasının ardından faaliyetin bitmesiyle dönüş yoluna geçti. Taşpınar, Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kayboldu. Mustafa Taşpınar'ın dağcı arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Taşpınar'ın bulunması için çalışma başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

AFAD ve AKUT Mersin personelinin de katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği de kullanıldı. Geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi. Ekipler, sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı.

UZUN YILLARDIR DAĞCILIK YAPMIŞ

Haberin Devamı

Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Taşpınar'ın uzun yıllardır Konya'da faaliyet gösteren dağcılık kulüpleriyle tırmanışlara katıldığı belirtildi. Taşpınar'ın daha önce geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Konya’nın Meram ilçesindeki 2 bin 53 metrelik Loras Dağı ile 2 bin 10 metrelik Ağlayan Çal Dağı, 2 bin 481 metrelik Karaman'daki Hacıbaba Dağı'nın da aralarında olduğu zor arazi yapısının bulunduğu dağlara tırmandığı kaydedildi.

Takviye ekiplerin de çağrıldığı bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.