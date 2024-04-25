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Balık tutmak için denize açıldı! Tekneyle yunuslar yarıştı..

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit,50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

25.04.2024 - 13:58 | | DHA
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Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkiinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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