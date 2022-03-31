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ABD'li FETÖ şüphelisi, örgüt üyelerinin ailelerine 200 bin dolar dağıtmış

Mersin merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilen biri ABD'li, 12 şüpheli gözaltına alındı. ABD uyruklu şüphelinin, ailelere toplam 200 bin dolar dağıttığı belirlendi.

31.03.2022 - 11:51 | | Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
ABD'li FETÖ şüphelisi, örgüt üyelerinin ailelerine 200 bin dolar dağıtmış

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLA YOLA ÇIKIP, DAĞITMIŞ

Yapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyale el konuldu. İstanbul'da gözaltın alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin EFT işlem yoluyla ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.

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