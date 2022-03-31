Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı! İçişleri duyurdu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “EREN KIŞ-32 (HAKKARİ-ÖVEÇ) ŞEHİT J.BNB. YAVUZ BAŞAYAR” Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (710) personel (48) operasyonel tim görev alıyor.





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



