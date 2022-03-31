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Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı! İçişleri duyurdu

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar operasyonu başlatıldı.

31.03.2022 - 10:39 |
Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı! İçişleri duyurdu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “EREN KIŞ-32 (HAKKARİ-ÖVEÇ) ŞEHİT J.BNB. YAVUZ BAŞAYAR” Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı İçişleri duyurdu

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (710) personel (48) operasyonel tim görev alıyor.


Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı İçişleri duyurdu

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.


Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı İçişleri duyurdu

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