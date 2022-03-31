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Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, dosyanın sürüncemede kaldığı belirtilerek yargılamanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan’a gönderilmesi talep edildi.

31.03.2022 - 11:20 |
Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, yargılamanın Suudi Arabistan Krallığı’na devredilmesi ve sanıklar hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasının istendiğini belirtti.

Mütalaada, gelen yazıda davanın devri durumunda sanıklar hakkında değerlendirme yapılacağının belirtildiği anlatılarak, “Sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilmediği gerekçesiyle ifadelerinin alınmadığı, bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığı gerekçesiyle 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca dosya hakkında durma kararı verilerek aynı yasanın 24/2 maddesi uyarınca yargılamanın Suudi Arabistan Adli makamlarına devrinin sağlanması ve gerekli usul işlemlerinin yapılmasını talep edilir” denildi.

ADALAET BAKANLIĞINA SORULACAK

Alınan mütalaanın ardından alınan ara kararda mahkeme Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri konusunda görüş bildirmesini istedi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının da devamına karar verdi.

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