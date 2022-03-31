Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu