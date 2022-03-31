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GündemÇok yoğun geliyor, bugün başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...
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Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli geliyor ve bugünden itibaren etkisini gösterecek. Sarı kodlu uyarının yanı sıra peş peşe kritik açıklamalar yapıldı. Çok sayıda ilde başlıyor. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'ye bugün itibarıyla giriş yapıyor; yarın da etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle batı kesimlerde etkisini alacak toz taşınımı sebebiyle dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, Meteoroloji uzmanlarından 'Ölümlerde artış gözlemlendi, dışarı çıkmayın' uyarısı da yapıldı. Rüzgâr güney yönden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Bu nedenle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bugün ve yarın nasıl bir havayla karşı karşıyayız? Hangi illerde çöl tozu etkili olacak? Son dakika hava durumu açıklamaları...

• 31 Mart 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli geliyor. Meteoroloji özellikle bugün ve cuma gününe dikkat çekerek duyurdu. Hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezi Avrupa üzerine hareket ediyor. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'ye bugün itibarıyla giriş yapacak. Uyarılar peş peşe geldi. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

2Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Çöl tozlarının İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde daha yoğun olması bekleniyor.

3Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Özellikle solunum rahatsızlığı olanların dikkat etmeleri gereken bir döneme girdiğini hatırlatan uzmanlar, bu süreçte hem ölümlerin hem de hastaneye yatışların çoğaldığını belirtti. Uzmanlar, pencerelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını tavsiye etti.

4Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

6Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

7Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

8Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

9TOZ TAŞINIMI UYARISI

TOZ TAŞINIMI UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

10Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini istedi.

11EGE BÖLGESİ İÇİN UYARI

EGE BÖLGESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün ve cuma günü Ege Bölgesi'nde de (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

12BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

13EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

14AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 21°CAz bulutlu

HATAY °C, 23°CAz bulutlu

ISPARTA °C, 16°CAz bulutlu

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°CAz bulutlu

KONYA °C, 20°CAz bulutlu

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°CAz bulutlu

DÜZCE °C, 25°CAz bulutlu

KASTAMONU °C, 21°CAz bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 18°CAz bulutlu

SAMSUN °C, 23°CAz bulutlu

TOKAT °C, 21°CAz bulutlu

TRABZON °C, 16°CAz bulutlu

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu

SİİRT °C, 19°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°CAz bulutlu

20ÇÖL TOZU UYARILARI

ÇÖL TOZU UYARILARI!

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozunun sağlık sorunlarına neden olabildiğine işaret ederek, "Bu dönemde gerçekten toz konsantrasyonu yoğun oluyor. Yaşlı olan, olmayan herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Evlerde de pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım. Çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir.

21Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir. Ancak daha çok kronik hastalığı olanlar astım, KOAH gibi özellikle nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar risk altında. Şikayetleri arttığında gerekirse ilaç dozlarını arttırmalarını öneriyoruz. Rahatsızlıkları fazla olursa da hastanelere başvurmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

22TOZUN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE ÖLÜMLERDE ARTIŞ GÖZLEMLEDİK

"TOZUN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE ÖLÜMLERDE ARTIŞ GÖZLEMLEDİK"

Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozunun yoğunlaştığı dönemlerde ölümlerin arttığına da dikkat çekerek, "Çalışmalar bu hastalığı olanlarda bu o dönemlerde ölümlerin arttığını, hastane başvurularının arttığını, hastane yatışlarının arttığını göstermiş. Daha önce Gaziantep'te bir çalışma yapmıştık. Tozun yoğun olduğu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik. Çalışmalar bu çöl tozlarının içerisinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini göstermiş. En önemlisi çok yoğun konsantrasyona maruz kalıyorsunuz. Belli bölgelerde nefes alamıyorsunuz. Tozlarla bu çeşitli virüslerin, bakterilerin taşınabileceğini biliyoruz" dedi.

23“İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZDE ETKİLİ OLACAK

“İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'DE ETKİLİ OLACAK"

Çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Çöl tozu, Kuzey Afrika ve Büyük Sahra üzerinden yükselici akımlarla beraber yükselip daha sonra akışlarla birlikte üzerimize gelen toz partiküler maddelerdir. Akdeniz'de bulunan İtalya ve Yunanistan'da üzerinde bulunan alçak basınç sistemiyle birlikte Güney'den kuvvetli akışlarla birlikte üzerimize transfer oluyor.

24Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Bu da rüzgarlarla birlikte üzerimize geliyor. Her sene çöl tozuna rastlıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine alçak basınç sistemi oluştuğu için bizim üzerimize doğru gelecek. Özellikle bugün etkisini gösterecek. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. 200 mikrogram bölü metreküpe kadar çıkacak. Bu üst bir değer değil, orta değerler civarında. Bu bölgelerde yoğunluk kendisini gösterecek. Marmara bölgesinde diğer bölgeler kadar yoğunluk görülmeyecek" diye konuştu.

25PANDEMİ NEDENİYLE TAKTIĞIMIZ MASKELER YARDIMCI OLACAK

"PANDEMİ NEDENİYLE TAKTIĞIMIZ MASKELER YARDIMCI OLACAK"

Hava kirliliği haritası üzerinden de son durumun vatandaşlar tarafından takip edilebileceğini belirten Tek, "Harita, hava kirliliği ile ilgili bir harita. Bunun içerisinde sadece çöl tozu yok. Azot oksit, ozon, karbondioksit ve diğer gazlar da var. Kırmızı alanlar bunlardan herhangi birinin arttığını gösteriyor.

26Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Partiküler maddenin yoğunluğu artıyor. Ölçülen yoğunluklar mikrogramlık olarak ölçülüyor. Daha çok PM10 dediğimiz değerle ölçülüyor. O değerin yüksekliğini gördüğümüzde anlayabiliriz. Tahminler günlük değişiyor. Son tahminlerde çok üst seviye bir yoğunluk gözükmüyor.

27Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

Yoğunluk, Ege'nin iç kesimlerinde 200 mikrogram bölü metreküp'e kadar çıkacak ama İstanbul'da 50 mikrogram bölü metreküp olarak gözüküyor. Pandemi döneminden dolayı maskelerimiz de var. Maskelerimiz bu konuda yardımcı olacak" dedi.

285 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

29Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...
30Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...
31Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...
32Çok yoğun geliyor, bugün başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sarı kodlu uyarı verildi, çok sayıda ilde...

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