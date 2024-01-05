7 ilde Kafes-29 Operasyonu! 2 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanlığı, 7 ilde düzenlenen Kafes-29 operasyonunda 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını X (Twitter) hesabından paylaşırken, 61 kişinin de yakalandığını duyurdu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını X (Twitter) hesabından paylaşırken, 61 kişinin de yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
İstanbul Merkezli 7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2️⃣ Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2024
6️⃣1️⃣ Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor❗️
Milletimizin Huzurunu Bozanların… pic.twitter.com/ZR3RdP8ZwL