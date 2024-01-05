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7 ilde Kafes-29 Operasyonu! 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanlığı, 7 ilde düzenlenen Kafes-29 operasyonunda 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

05.01.2024 - 08:54 |
7 ilde Kafes-29 Operasyonu! 2 organize suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını X (Twitter) hesabından paylaşırken, 61 kişinin de yakalandığını duyurdu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını X (Twitter) hesabından paylaşırken, 61 kişinin de yakalandığını duyurdu. 

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

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7 ilde Kafes-29 Operasyonu! 2 organize suç örgütü çökertildi

7 ilde Kafes-29 Operasyonu! 2 organize suç örgütü çökertildi