7 ilde Kafes-29 Operasyonu! 2 organize suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını X (Twitter) hesabından paylaşırken, 61 kişinin de yakalandığını duyurdu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını X (Twitter) hesabından paylaşırken, 61 kişinin de yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı: