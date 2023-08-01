51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nda eksik kolon iddiasında rapor detayı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlanmıştı. Nizip Ağır Ceza Mahkamesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, projelerin uyumsuz olması, binanın imalatında kullanılan malzemenin kalitesi, beton dayanımının olması gerekenden düşük olduğu ve S9 kolonunun inşa edilmediği, bu nedenle yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine yapının müteahhidi olan Abdullah Devrim S. ile ifadelerde asıl müteahhidi olduğu belirtilen Hasan Hüseyin S'nin ölen ve yaralanan kişilere karşı taksirle sorumlu olduğu yer almıştı.



Eksik kolon iddiasında yeni bilir kişi raporu

Binayı yapan inşaat firmasının itirazı üzerine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan detaylı araştırmada, binanın yapımında eksik kolon bulunmadığı belirlendi. İnşaat mühendislerinden oluşan bilir kişi heyetinin yaptığı incelemeler sonucunda Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, eksik olduğu iddia edilen S-9 kolonun bulunduğu ve binanın yıkılmasına ise S-11 kolonunun sonradan kesilmesinin neden olduğu yer aldı.



Bilirkişi heyetinin Furkan Apartmanı’nda yaptığı detaylı incelemeler sonucu hazırladığı raporda, binanın tüm kolonları yerinde olmuş olsaydı, binanın halihazırdaki mevcut beton ve demir kalitesinde yıkılma ihtimalinin söz konusu olmadığına yer verildi. Raporda yıkıma sebebiyet veren etkenlerin modern tekniklerle yapılmış ve simülasyonu da hazırlanarak, göz önüne serildiği öğrenildi.



Yargılanmaları tutuksuz devam eden Hasan Hüseyin S. ve Abdullah S’nin avukatı Mesut Çakar, "Bahse konu olan S-9 kolonunun ilgili inşaat firmasının talebi üzerine mahkemece yapılan detaylı araştırma sonucu yapıldığı ortaya çıkmıştır. S-9 kolonunun tespiti görsellerle mevcuttur. Yine aynı raporda S-11 kolonun inşaat firması tarafından projeye uygun bir şekilde yapıldığı fakat Furkan Apartmanı’nın altında bulunan işletmeler tarafından kesildiği belgeleriyle birlikte tespit edilmiştir. S-11 binanın ana taşıyıcı kolonudur. 51 canımızın ölümüne sebep olan faillerin, bir diğer ifadeyle gerçek sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelemiz devam edecektir. Elimizde istenen ek raporlar mevcut. İlgili inşaat firmasının eksik kolon yaptığına dair kamuoyunun yanlış bilgilendirilmeye çalışıldığını üzülerek takip etmekteyiz. Yargı süreci devam ederken bu tür algı oluşturma çabalarının karşısında gerekli hukuki mücadeleyi de vereceğimizin altını çizmek istiyorum. 51 canımızın ölümüne sebep olan gerçek sorumluların bulunması, gerekli cezai yaptırımların uygulanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi tek temennimizdir." diye konuştu.