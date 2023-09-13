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30 yıl sonra aynı tarlada aynı dehşet! Babası gibi kardeşini katletti...

Kan donduran olay Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşamdı. Tefeciden para alan Selami Kurt (55), borucunu ödemek için para istediği, ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşi Şaban Kurt'u (54), karşılaştığı tarlada av tüfeğiyle öldürdü.

13.09.2023 - 10:19 | | Denizhan KARAHANCI/BURSA, (DHA)
30 yıl sonra aynı tarlada aynı dehşet! Babası gibi kardeşini katletti...

Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un da 30 yıl önce duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt'u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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Kestel'in kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, borçlarından dolayı tefeciden para aldı. Kurt, ödünç para aldığı arkadaşları ve tefeciye kardeşi 2 çocuk babası Şaban Kurt'un cep telefon numarasını da verdi.

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Selami Kurt, bu ayın sonunda tefeciye ödemesi gereken parayı ödemek için kardeşi Şaban Kurt'tan borç isteyip, vermesi için baskı yapmaya başladı. Aramalardan rahatsız olan Şaban Kurt, olaydan bir gün önce ağabeyinin telefonunu engelledi. Kardeşine ulaşamayan Selami Kurt sinirlenip akrabalarına "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Telefonlarımı açmıyor. Ne yapmak istiyor anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban’ı vuracağım" dedi

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Geçen hafta perşembe günü kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş etti. Göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralanan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp jandarmaya götür" dedi. Selami Kurt, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

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30 yıl sonra aynı tarlada aynı dehşet Babası gibi kardeşini katletti...

BABASI DA AMCASINI AYNI TARLADA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bu arada, Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un 30 yıl önce duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt'u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Selami Kurt, adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Şaban’ın elinde tüfek vardı, eğer ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı pişmanım" dediği öğrenilen Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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