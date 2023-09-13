Yunanistan'da 6 Türk'e kanlı pusu: Sahte fransız kimlik, Alman plaka

Yunanistan’da Atina’dan 43 kilometre uzaktaki tatil cenneti Artemida, geçen pazartesi günü 18.30 sıralarında kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Otomobildekilerin tümü Türk’tü. Yunan emniyet birimleri hemen Türk Konsolosluğu’yla irtibata geçti. Otomobildeki isimler Türk polisi için tanıdıktı. Hepsi, İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan ‘Ölüm Çetesi’ lideri Barış Boyun’un adamlarıydı.

KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunanistan’da öldürülen kişilerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Çekmeköy’de düzenlenen operasyondan son anda kaçmayı başardı ve ormanlık alanda izini kaybettirdi. Büyüktunç ile birlikte kaçanlardan Oğuzhan H. birkaç ay sonra bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a geçmek isterken sınırda yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyüktunç’un aynı günlerde Yunanistan’a kaçtığını belirledi. Çete üyeleri Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz’ın öldürülenler arasında olduğu tespit edildi.

SALDIRILARLA ADINI DUYURDU

Barış Boyun’un ismi bundan birkaç yıl önce İstanbul Beyoğlu sokaklarında duyulmaya başladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere peş peşe saldırılar düzenletiyordu. Motosikletli suikast timleri kurmuş, bölgedeki çetelere karşı üstünlük sağlamıştı. İstanbul polisi kısa süre sonra peşine düşünce yurtdışına kaçtı. Kendisi yurtdışında olsa da kurduğu çete İstanbul’da kirli işlerine devam etti.

YURTDIŞINA KAÇTILAR

Örgüt üyeleri kriminal kişilerden seçilirken, terör suçlarından kaydı olanlar da örgüte dahil ediliyordu. Geçen nisan ayında ‘Ölüm Çetesi’ne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Kimlikleri deşifre edilen 131 çete üyesi gözaltına alındı. Organize Şube ekipleri çeteye yönelik büyük operasyonun ardından yurtdışına kaçmaya çalışan kritik isimleri de yakalamıştı. Polisin çemberi iyice daraltması ve rakip çete üyelerinden gelen tehditler nedeniyle bazı çete üyeleri yurtdışına kaçmaya başladı. Yurtdışındaki çatışmalarda, Barış Boyun’un adamlarından Emircan Yılmaz Abhazya’da, Edip Yalçın Gürcistan’da, Halil Ay Fransa’da öldürüldü. Barış Boyun çetesi üyelerinin yurtdışına kaçarken kullandıkları ilk güzergâh Gürcistan’dı. Ancak polis bu güzergâhı deşifre etti ve birkaç çete üyesini yakaladı. Çete, polisin bu baskısı nedeniyle kaçmak için Yunanistan’ı tercih etmeye başladı.