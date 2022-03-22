1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ilk bir hafta geÃ§iÅŸlerin Ã¼cretsiz olduÄŸunu, sonrasÄ±nda ise 200 TL'yeÂ geÃ§ileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. GeÃ§iÅŸlerin baÅŸlamasÄ±yla birlikteÂ 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeÂ yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±. Transit geÃ§iÅŸ yapan araÃ§larÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Ã‡anakkaleliler de ailecek 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden ilk kez geÃ§menin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. VatandaÅŸlar, kÃ¶prÃ¼ giriÅŸlerinde durarak, fotoÄŸraf Ã§ektirip, bu anlarÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi.Â

KESÄ°NTÄ°SÄ°Z ULAÅžIMIN KONFORUNU YAÅžADILAR

AraÃ§ trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸuÂ bayram tatilleri ve turizm sezonunda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan feribotlar ile geÃ§iÅŸ yapanÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, uzun sÃ¼re kuyrukta beklemek zorunda kaldÄ±. GeÃ§miÅŸ yÄ±llardakiÂ uzun bayram tatillerinde,Â feribot iÃ§inÂ 15 kilometreye yaklaÅŸanÂ araÃ§ kuyruklarÄ± dahi yaÅŸandÄ±. Lojistik sektÃ¶rÃ¼nde hizmet veren TIR veÂ kamyonÂ gibi aÄŸÄ±r vasÄ±talarÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilen Lapseki-Gelibolu feribot hattÄ±nda ise, yÄ±llarca araÃ§ kuyruÄŸu hiÃ§ eksik olmadÄ±. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden ilk kez geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise, bunca yÄ±llÄ±k Ã§ilenin ardÄ±ndan kesintisiz ulaÅŸÄ±mÄ±n konforunu yaÅŸadÄ±.

'10-15 SAAT BEKLEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z OLUYORDU'Â

Hatay'dan gelen ve 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§en TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sami Ã‡am, "Ã‡ok mÃ¼kemmel bir eser olmuÅŸ. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederim. 1915 Ã‡anakkaleÂ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce,Â rÃ¼zgarlÄ± havalarda gemilerin Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda yaklaÅŸÄ±k 10 ile 15 saat beklediÄŸimiz oluyor. Bazen de gemi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±yorduk. Kuyrukta beklediÄŸimiz iÃ§in takograflarÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¼resi bitiyordu ve bundan dolayÄ± ceza yiyorduk. Åžimdi 5 dakikada kÃ¶prÃ¼yÃ¼ geÃ§iyorum" dedi.

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n vatana ve millete hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Adem Ä°lbay ise, "Feribot sÄ±rasÄ±nda Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda 8 ila 9 saat beklediÄŸimi biliyorum. Ä°nÅŸallah bundan sonra daha gÃ¼zel olacak. Takograf sÃ¼remiz var. Zamanla yarÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu aÃ§Ä±dan da gÃ¼zel oldu. DÃ¼n de kÃ¶prÃ¼den geÃ§tim, yaklaÅŸÄ±k 4-5 dakika sÃ¼rÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en mÃ¼kemmel iÅŸi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Hasan DoÄŸan da, daha Ã¶nce feribot ile 45 dakikada geÃ§tikleri Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan ÅŸimdi kÃ¶prÃ¼ sayesinde 5 dakikada geÃ§menin rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

'Ã‡OK GURURLANDIK'

Gelibolu'dan,Â 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ gÃ¶rmeye gelen emekliÂ Ã¶ÄŸretmen HÃ¼seyin Ã‡etin ise, "GÃ¼zel bir eser, vatana, millete hayÄ±rlÄ± olsun.Â BayramlardaÂ bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk oluyordu. TIR'lar buraya yÃ¶nlendirilirse Gelibolu'daki trafikÂ azalmÄ±ÅŸ olur. Gelibolu'da rahat ederiz" dedi. BalÄ±kesir'in GÃ¶nen ilÃ§esine gitmek Ã¼zere 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§en Yunus AydoÄŸan veÂ Fatma Nezahat AydoÄŸan ise, "Ã–zellikle 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ gÃ¶relim istedik. Ã‡okÂ gururlandÄ±k. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuÅŸtu.Â

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