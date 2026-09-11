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HaberlerGündem Haberleri Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı

11.09.2026 - 10:56Güncellenme Tarihi:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan basketbol sahasında bir araya geldi. Varank, maçtan görüntüleri “Evet, yine kazandı!” notuyla paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabakalar ise büyük çekişmeye sahne oluyor.

VARANK’IN VİDEOLARI

Kadroda yer alan Mustafa Varank da zaman zaman bu karşılaşmalarla ilgili videoları eğlenceli bir üslupla sosyal medyadan paylaşıyor.

GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Varank’ın son maç videosu, kendi performansı açısından iç açıcı olmasa da izleyenleri çocukluk yıllarına götürdü. Varank, mahalle futbolunda gol atamayanın kaleye geçtiği dönemlerde olduğu gibi basket maçında başarısız olunca kenara alındı.

“VİDEO ÇEK” DEDİLER

Varank, yoğun rekabetin yaşandığı müsabaka ile ilgili olarak NSosyal hesabından “Evet, yine kazandı.” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yer alan videoda, “Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım.” ifadelerini kullanan Varank’ın konuşmasının sonunda üzgün bir ifadeyle “Neyse” demesi ise sosyal medyada viral oldu.

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