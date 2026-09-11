Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAvrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu
HaberlerGündem Haberleri Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

11.09.2026 - 11:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Osmanlı döneminde Avrupa tekstiline damgasını vuran ve sırrı casusluk faaliyetleriyle yurt dışına kaçırılan efsanevi "Edirne kırmızısı", Balıkesir'in köklü el sanatlarından Yağcıbedir halılarıyla ilk kez aynı tezgahta buluştu. Yüzyıllardır Yörük kültürünün izlerini taşıyan çift düğümlü geleneksel halılar, kök boyadan elde edilen bu tarihi renk tonuyla yeniden yorumlanırken, iki önemli kültürel miras "İstikbal köklerdedir" felsefesiyle yeni nesillere aktarılıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!
Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!

Anadolu'nun köklü dokuma geleneklerinden Yağcıbedir halıları, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Edirne kırmızısıyla renklendirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan Yağcıbedir halıcılığının geleneksel motifleri, kök boyadan elde edilen Edirne kırmızısıyla buluşturuldu.

Doğal yöntemlerle renklendirilen yün ipliklerin geleneksel tezgahlarda işlenmesiyle ortaya çıkan halılarda, Anadolu'nun dokuma kültürü ile Edirne’nin tarihi renk mirası bir araya geldi.

2Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

İLGİLİ HABER

Hatay'da sınırın sıfır noktasında tarihi yatırım: Binlerce kişiye istihdam kapısı aralanıyor!
Hatay'da sınırın sıfır noktasında tarihi yatırım: Binlerce kişiye istihdam kapısı aralanıyor!

Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan Yağcıbedir halıları, "Türk düğümü" olarak bilinen çift düğüm tekniği, kökboyayla renklendirilen yün iplikleri ve kendine özgü motifleriyle biliniyor.

Halıların karakteristik renkleri arasında lacivert, koyu mavi ve kırmızı tonları öne çıkarken, motiflerde Yörüklerin yaşamından, doğadan ve Anadolu kültüründen izler yer alıyor.

3Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

İLGİLİ HABER

Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu
Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Yağcıbedir halılarında kullanılan Edirne kırmızısı ise geçmişte Avrupa'da "Türk kırmızısı" adıyla da tanındı.

Edirne ve çevresinde yetiştirilen kökboya bitkisinden elde edilen tarihi renk, uzun yıllar kentin önemli kültürel değerlerinden biri oldu.

4Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

"İSTİKBAL KÖKLERDEDİR"

İLGİLİ HABER

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı
Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

İki geleneksel değerin aynı dokumada buluşturulmasıyla hem Edirne kırmızısının kullanım alanının genişletilmesi hem de Yağcıbedir halıcılığının yeni kuşaklara tanıtılması amaçlanıyor.

Sındırgı Yağcıbedir Halıları Dernek Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, 35 yıldır geleneksel halıcılıkla uğraştığını söyledi.

5Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

İLGİLİ HABER

11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni
11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni

Anadolu'nun sahip olduğu sanat birikiminin özellikle gençler tarafından tanınmasını istediğini belirten Yavaş, "Amacım Anadolu kültürünü, Türklerin sanatçı bir millet olduğunu göstermek ve bu sanatı yapan insanların değer görmesini sağlamak. Üniversite öğrencilerinden halkımıza kadar insanlar sanat denildiğinde sadece Batı kültürünü aramasınlar, Türklerin de güçlü bir sanat kültürüne sahip olduğunu bilsinler istiyorum." diye kaydetti.

Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yavaş, şöyle devam etti:

6Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

"Bu anlayışı gelecek kuşaklara yayabilmek ve kendi öz güvenleriyle üretebilmelerini sağlamak istiyoruz. ‘İstikbal köklerdedir’ diyoruz. Kökümüze sahip çıkarsak göklere de çıkarız, ileriye de gideriz. İleriye gidebilmek için kendi köklerimizdeki özellikleri tanıyıp bulabilmek ve onların üzerinde yürümek gerekiyor. Bu halılarda çoğunlukla Türk Kırmızısı, Edirne Kırmızısı kullanılıyor. Geçmişimizde var olan bu rengin her bir halıda bir desenle, bir hikayeyle, bir geçmişle buluşması çok güzel."

Edirne kırmızısıyla renklendirilen halıların özellikle gençlerin ilgisini çektiğini belirten Yavaş, Yağcıbedir halıcılığının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

7Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

Yavaş, tüm Edirnelileri halıları yakından görmeye davet etti.

Yağcıbedir halıları, Rüstempaşa Kervansaray avlusunda "Edirne Kırmızısından Yağcıbedir Halısına" El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi’nde 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

8Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

EDİRNE KIRMIZISI RENGİN HİKAYESİ

Dünya tekstil sanayisinde önemli yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı.

Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

9Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak için kentte çalışmalar yapılıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti