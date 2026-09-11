Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

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"Bu anlayışı gelecek kuşaklara yayabilmek ve kendi öz güvenleriyle üretebilmelerini sağlamak istiyoruz. ‘İstikbal köklerdedir’ diyoruz. Kökümüze sahip çıkarsak göklere de çıkarız, ileriye de gideriz. İleriye gidebilmek için kendi köklerimizdeki özellikleri tanıyıp bulabilmek ve onların üzerinde yürümek gerekiyor. Bu halılarda çoğunlukla Türk Kırmızısı, Edirne Kırmızısı kullanılıyor. Geçmişimizde var olan bu rengin her bir halıda bir desenle, bir hikayeyle, bir geçmişle buluşması çok güzel."



Edirne kırmızısıyla renklendirilen halıların özellikle gençlerin ilgisini çektiğini belirten Yavaş, Yağcıbedir halıcılığının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.