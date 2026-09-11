11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni

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11 Eylül Cuma hutbesinin önemli bölümlerinden biri doğrudan anne, baba ve öğretmenlere ayrıldı.

Diyanet, dünyanın ve gençlerin beklentilerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek iyi bir eğitim için öncelikle çocukların ve gençlerin iyi tanınması gerektiğini belirtti.

Gençlerin çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalarının desteklenmesi gerektiği ifade edilirken, manevi ve ahlaki gelişimlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Hutbede çocukların ve gençlerin zararlı ideolojilerden, batıl akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korunması gerektiği de ifade edildi.

CUMA HUTBESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Bu haftaki hutbenin zamanlaması da dikkat çekiyor.

Türkiye’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Diyanet de hutbenin sonunda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj verdi.

Hutbede, pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve millet için hayırlı olması temenni edildi.

Böylece 11 Eylül Cuma hutbesinin ana teması, okulların açılmasından hemen önce eğitim, aile ve gençlik ekseninde şekillendi.