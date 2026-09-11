11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni
11 Eylül 2026 Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı öncesinde “Bugünkü cuma hutbesinin konusu ne?” ve “Diyanet cuma hutbesi PDF” aramaları hızlanırken, bu haftaki hutbenin başlığı “Eğitim ve Öğretim” oldu. Hutbede ilim ve doğru bilginin önemi, ailelerin ve öğretmenlerin sorumlulukları, gençlerin zararlı akımlardan ve bağımlılıklardan korunması ile 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı ele alındı.
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11 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan haftanın hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde cuma namazı öncesinde okunacak.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala yayımlanan hutbenin ana konusu da eğitim oldu. Diyanet, bu haftaki hutbeyi “Eğitim ve Öğretim” başlığıyla hazırladı.
Hutbede eğitim yalnızca akademik başarı üzerinden ele alınmadı. Doğru bilgiye ulaşmanın, güzel ahlakın, milli ve manevi değerlerin, aile ve öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolünün önemine dikkat çekildi.
11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
Diyanet’in 11 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Eğitim ve Öğretim” oldu.
Hutbenin girişinde eğitim ve öğretimin, insanın kendisiyle, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesindeki önemine dikkat çekildi. İlim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın değerine vurgu yapıldı.
Hutbede eğitimin amacının yalnızca bilgi sahibi bireyler yetiştirmek olmadığı belirtilirken; iman, ilim, merhamet ve güzel ahlakın birlikte ele alınması gerektiği ifade edildi. Türkiye’nin bilim, teknoloji, sanat ve hayatın diğer alanlarında söz sahibi olmasına katkı sağlayacak nesiller yetiştirmenin önemine de değinildi.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNDE ANNE, BABA VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI
11 Eylül Cuma hutbesinin önemli bölümlerinden biri doğrudan anne, baba ve öğretmenlere ayrıldı.
Diyanet, dünyanın ve gençlerin beklentilerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek iyi bir eğitim için öncelikle çocukların ve gençlerin iyi tanınması gerektiğini belirtti.
Gençlerin çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalarının desteklenmesi gerektiği ifade edilirken, manevi ve ahlaki gelişimlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Hutbede çocukların ve gençlerin zararlı ideolojilerden, batıl akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korunması gerektiği de ifade edildi.
CUMA HUTBESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI
Bu haftaki hutbenin zamanlaması da dikkat çekiyor.
Türkiye’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Diyanet de hutbenin sonunda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj verdi.
Hutbede, pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve millet için hayırlı olması temenni edildi.
Böylece 11 Eylül Cuma hutbesinin ana teması, okulların açılmasından hemen önce eğitim, aile ve gençlik ekseninde şekillendi.
DİYANET 11 EYLÜL CUMA HUTBESİ PDF METNİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 11 Eylül 2026 Cuma Hutbesi PDF metni yayımlandı.
“Eğitim ve Öğretim” başlıklı hutbe Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı.
Hutbede öne çıkan başlıklar şöyle:
- İlim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın önemi
- Eğitimin ahlak ve manevi değerlerle birlikte ele alınması
- Anne, baba ve öğretmenlerin çocukların eğitimindeki sorumluluğu
- Gençlerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması
- Çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan ve zararlı akımlardan korunması
- Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin iyi dilekler
Diyanet’in yayımladığı metinde Zümer ve Tahrîm surelerinden ayetlere yer verilirken, hutbe ilim öğrenmenin önemini anlatan bir hadisle tamamlandı.
Diyanet 11 Eylül Cuma Hutbesi PDF Tam Metni için tıklayın
11 EYLÜL CUMA HUTBESİNDE NELER ANLATILDI?
Hutbenin ana mesajlarından biri, eğitimin yalnızca okulda verilen bilgilerden ibaret olmadığı yönünde.
Diyanet, çocukların hem yaşadıkları çağı anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları hem de inanç, ahlak, tarih ve kültürleriyle bağ kurmaları gerektiğini vurguladı.
Ailelere de çocuklarının yalnızca dünyevi başarılarına odaklanmamaları çağrısında bulunuldu. Milli ve manevi değerlerin yeni nesillere doğru biçimde aktarılmasının ailelerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.
CUMA NAMAZI VE HUTBE
Cuma hutbesi, cuma namazının ayrılmaz bölümlerinden biri olarak namazdan önce imam tarafından okunuyor.
11 Eylül 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbenin başlığı “Eğitim ve Öğretim” olacak.
Diyanet’in haftalık hutbe metinleri ayrıca PDF formatında yayımlanıyor. Böylece hutbeyi camide dinleyenlerin yanı sıra metni daha sonra okumak isteyenler de haftanın hutbesine ulaşabiliyor.