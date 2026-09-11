Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMaliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu
HaberlerGündem Haberleri Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

11.09.2026 - 07:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 20 yıldır tarımla uğraşan 57 yaşındaki Cengiz Acar, elma ve şeftalinin yanına mürdüm eriğini de ekleyerek kazancını katladı. Elmaya oranla daha az maliyetle yetiştirilen mürdüm eriği, dönüm başında sağladığı 10 tonluk verimle bölge üreticisinin yeni gözdesi oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar köyünde yaklaşık 20 yıldır tarımla uğraşan 57 yaşındaki Cengiz Acar, elma ve şeftalinin yanı sıra mürdüm eriği yetiştirerek ürün çeşitliliğini artırıyor.

2Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Acar, özellikle elmaya kıyasla daha düşük maliyetle yetiştirilebilen mürdüm eriğinin uygun koşullarda yüksek verim sağladığını belirtti.Mürdüm eriği üretiminde ağaç tipinin verimi etkilediğini anlatan Acar, "Klasik bir ağaçtan 200 kilogram mahsul elde edebiliyoruz. Daha bodur tipler olursa 100-150 kilo olabiliyor." dedi.

3Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Bir dönüm araziye ortalama 40-60 ağaç dikilebildiği bilgisini paylaşan Acar, uygun şartlarda bu alandan yaklaşık 10 ton ürün elde edilebildiğini kaydetti.Ağaçların mart ayında budandığını, ardından çiçeklenme dönemine girdiğini anlatan Acar, çiçeklerin dökülmesiyle nohut büyüklüğündeki meyvelerin oluşmaya başladığını söyledi.

4Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Meyvelerin ağustos ayına kadar olgunlaştığını aktaran Acar, hasadın ağustos sonunda başlayıp eylül sonuna kadar devam ettiğini bildirdi.Eğirdir Gölü çevresindeki iklim ve doğal koşulların yetiştirilen meyvelere kendine özgü aroma kazandırdığını belirten Acar, bölgenin bu yönünün ürün kalitesine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

5Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Elma, mürdüm eriği ve şeftali gibi farklı meyve türleri yetiştirdiklerini anlatan Acar, verimli ve kaliteli üretim için çiftçilerin gübreleme, ilaçlama ve yetiştiricilik teknikleri konusunda bilgilendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

6Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Üreticilere yönelik bilgilendirici ve uygulamalı çalışmaların artırılmasının tarımsal verimliliğe katkı sağlayacağını ifade eden Acar, hangi üründe hangi gübre ve ilaçların ne zaman ve ne miktarda kullanılması gerektiği konusunda teknik desteğin önemli olduğunu kaydetti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti