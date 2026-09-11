Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

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Üreticilere yönelik bilgilendirici ve uygulamalı çalışmaların artırılmasının tarımsal verimliliğe katkı sağlayacağını ifade eden Acar, hangi üründe hangi gübre ve ilaçların ne zaman ve ne miktarda kullanılması gerektiği konusunda teknik desteğin önemli olduğunu kaydetti.