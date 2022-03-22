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15 saat feribot bekliyorlardı, köprüden 5 dakikada geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücülerin boğazdaki kıtalar arası yolculuğu 5 dakika sürüyor. Feribotların çalışmadığı rüzgarlı havalarda Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 10-15 saat bekledikleri günler olduğunu hatırlatan TIR sürücüleri, verdikleri lojistik hizmet nedeniyle zamanla yarıştıklarını, köprüden 5 dakikada geçmenin ise büyük avantaj olduğunu söyledi. Çanakkale Köprüsü'nden geçişler ilk bir hafta ücretsiz, sonrasında ise 200 TL olacak.

• 22 Mart 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:
• 22 Mart 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:
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