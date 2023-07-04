GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 13 yıl sonra bir ilk! Ankara'ya Mısır elçisi
ABONE OL

13 yıl sonra bir ilk! Ankara'ya Mısır elçisi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

04.07.2023 - 10:10 |
13 yıl sonra bir ilk! Ankara'ya Mısır elçisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.

    GÜNCEL HABERLER

    Le Monde'den Hakan Fidan analizi: Türkiye'nin kara kutusu

    Le Monde'den Hakan Fidan analizi: Türkiye'nin kara kutusu

    Sayısı 20 bindi, 2 yılda 15'e kadar düştü! 'Bize doğanın canlılığını gösteriyordu'

    Sayısı 20 bindi, 2 yılda 15'e kadar düştü! 'Bize doğanın canlılığını gösteriyordu'

    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan manifesto hazırlıkları

    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan manifesto hazırlıkları