Zonguldak'taki faciada acı detay: Kardeş ziyaretine gelmişti, enkaz altında can verdi

3

Burnu kırılan yaralının tedavisi sürüyor



Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Kenan Akçaharman'ın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor. Burnunda kırık tespit edilen Akçaharman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın ise il dışından kardeşleriyle ilgilenmek için Zonguldak'a geldiği belirtildi. Özhan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmesi bekleniyor.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının binanın çökmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.