Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
Mersin’de geçen ay yaşanan zirai don, etkisini bu günlerde göstermeye başladı. Zirai don, hem Mersin’in hem Türkiye’nin sebze-meyve deposu merkez Akdeniz ilçesinde hemen hemen tüm sebze ve meyveyi vurdu. Üretimde çok ciddi oranda verim düşüklüğü yaşanırken, başta domates, biber, patlıcan, salatalık, şeftali, nektarin, erik ve badem olmak üzere sebze ve meyvenin tüketiciye ulaşması neredeyse hayal oldu. Üreticiler, ürün azlığının fiyatları yükselteceği uyarısında bulundular.
• 20 Nisan 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
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