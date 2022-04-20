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    EkonomiZirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    HaberlerEkonomi Haberleri Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
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    Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu

    Mersin’de geçen ay yaşanan zirai don, etkisini bu günlerde göstermeye başladı. Zirai don, hem Mersin’in hem Türkiye’nin sebze-meyve deposu merkez Akdeniz ilçesinde hemen hemen tüm sebze ve meyveyi vurdu. Üretimde çok ciddi oranda verim düşüklüğü yaşanırken, başta domates, biber, patlıcan, salatalık, şeftali, nektarin, erik ve badem olmak üzere sebze ve meyvenin tüketiciye ulaşması neredeyse hayal oldu. Üreticiler, ürün azlığının fiyatları yükselteceği uyarısında bulundular.

    • 20 Nisan 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
    • 20 Nisan 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
    1Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    2Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
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    7Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
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    10Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    11Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    12Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    13Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    14Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    15Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu
    16Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu

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    Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu

    Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu

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