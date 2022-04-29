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MagazinZeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı!
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• 29 Nisan 2022 - 13:38 • Son Güncelleme:

Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı!

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı. Zeynep Koçak'ın son pozları herkesi şaşkına çevirdi. Zeynep Koçak gitti yerine adeta bambaşka biri geldi.

• 29 Nisan 2022 - 13:38 • Son Güncelleme:
1Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı
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Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı. Zeynep Koçak'ın son pozları herkesi şaşkına çevirdi.

2Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

3Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

4Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

5Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor."

6Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

"Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

7Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

Estetik üzerine çok fazla soru alan oyuncu "Bu konulara girmeyelim" dedi. Koçak hayatında kimse olmadığını da söyledi.

8Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

Geçtiğimiz günlerde 20'li yaşlarından kareleri paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağdı.

9Zeynep Koçak son haliyle şok etkisi yarattı

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