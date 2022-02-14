Zam geldi 1250 liraya yükseldi! SGK, SSK, Bağkur’lu, emekli, milyonları ilgilendiriyor…
Emekli, işçi, memur, milyonları ilgilendiriyor. SGK’ya emeklilik için başvuruda bulundu hayatının şokunu yaşadı. O ödemeye zam geldi ve 1250 liraya yükseldi. Şartları belli oldu. Geçtiğimiz ay 12 günlük rapor ödemem vardı. İnternet üzerinden hesapladığımda daha fazla çıkıyor, ancak eksik ücret yatırılmış buna itiraz edebilir miyim? Kendi firmamda kesintisiz 20 yıldır sigortalıyım. Emeklilik için müracaat ettim, SGK bana tüm hizmetleriniz Bağkur’a aktarıldı, Bağkur kapsamında da emekli olamıyorsunuz dedi. Bu durumda benim ne yapmam gerekir? 2022 yılında sigortalılar için ödenen cenaze ödeneği arttırıldı mı acaba? Eşim emeklilik için askerlik borçlanması başvurusunda bulundu. Ancak covid dolayısıyla aylığı bağlanamadan vefat etti. Ben kendisinin ödemiş olduğu borçlanma tutarlarını iade alabilir miyim? gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, kendi firmamda kesintisiz 20 yıldır sigortalıyım. Emeklilik için müracaat ettim, SGK bana tüm hizmetleriniz Bağkur’a aktarıldı, Bağkur kapsamında da emekli olamıyorsunuz dedi. Bu durumda benim ne yapmam gerekir?
Merhaba, SGK 2019/9 sayılı Genelge gereği kendi şirketinden kesintisiz bildirilen 4/a hizmetleri artık saymıyor. Bu süreleri 4/b’ye çeviriyor kurum. Durumunuzla ilgili açıkçası yapacak bir şey görünmüyor şimdilik, dava yolunda da henüz kazanan çıkmadığından ‘gidip dava açın’ demek yersiz olur.
Sayın uzman, geçtiğimiz ay 12 günlük rapor ödemem vardı. İnternet üzerinden hesapladığımda daha fazla çıkıyor, ancak eksik ücret yatırılmış buna itiraz edebilir miyim?
Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 yılında rapor ücretlerinde değişikliğe gitti. Rapor ücreti hesaplamasında aranan son 90 günlük brüt ücret ortalaması artık son 12 aylık kazanç ortalaması şeklinde değiştirildi. Dolayısıyla geriye yönelik son 12 aylık kazançlarınız son 3 aylık kazancınıza göre düşükse daha düşük rapor ücreti alacaksınız. Rapor ücretinizi son 12 aylık kazançlarınızı toplam prim gün sayınıza bölerek bulabilirsiniz. Çıkan sonucun 2/3’ü tarafınıza günlük rapor ödemesi olarak aktarılır.
Merhaba, 2017 yılında ilk çocuğumu dünyaya getirdim, ikinci çocuğum ise Ocak ayında doğdu. Doğum yardımı 400 TL yatırılmış. Bu tutarlar 2017 yılında da aynıydı, bir artış olmadı mı?
Merhaba, doğum yardımı ödemeleri 2015 yılında hayatımıza girdi. Hayatımıza girdiği günden bu yana herhangi bir artış yapılmamıştır.
Merhaba, 2022 yılında sigortalılar için ödenen cenaze ödeneği arttırıldı mı acaba?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile 2022 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarları belirledi. Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardım olarak geçiyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıktı.
CENAZE ÖDENEĞİ ŞARTLARI
Cenaze ödeneği; İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmıyor.
KİMLER CENAZE ÖDENEĞİ ALABİLİR?
Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
CENAZE ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin kuruma verilmesi gerekir.
Merhaba, 2007 doğumlu ağır engelli çocuğum var. 1997 Sigorta girişliyim ve 2010 günüm var. Çocuğum sürekli bakıma muhtaç olduğundan çalışmadım 2007’den sonra. Çalışmadığım günleri borçlanabilir miyim?
Merhaba, ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 01.10.2008’den sonra bildirmiş olduğu primlerin ¼’ü oranında yaştan indirim yapılmaktadır. Ancak çalışmayan sigortalıları için ne yazık ki borçlanma imkanı bulunmamaktadır.
Merhaba, birkaç yıldır eşimin işinden dolayı İsviçre’de ikamet ediyoruz. Buradayken isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapabilir miyim?
Merhaba, normal şartlarda yurtdışında ikamet edenler isteğe bağlı prim ödemesi yapamamaktadır. Ancak ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında İsviçre’de ikamet edenler bu kapsamda sayılmamaktadır. Dolayısıyla isteğe bağlı ödemenizi İsviçre’den de yapabilirsiniz.
Merhaba, eşim emeklilik için askerlik borçlanması başvurusunda bulundu. Ancak covid dolayısıyla aylığı bağlanamadan vefat etti. Ben kendisinin ödemiş olduğu borçlanma tutarlarını iade alabilir miyim?
Merhaba, borçlanma tutarları aylık bağlanmadığı sürece faizsiz bir şekilde iade alınabilir. Ancak aylık bağlanmışsa tarafınıza prim iadesi yerine dul aylığı bağlanacaktır.
Sayın uzman, ben emekli bir çalışanım. 20 Yıldır çalıştığım firmada emekli olduktan sonra da devam ediyorum ancak adıma prim ödemesi yapmıyorlar. Sorduğumda ise emeklilere prim ödemesi kaldırıldı diyorlar. Böyle bir şey var mı?
Merhaba, emekli olduktan sonra SGDP primi kesintisi ticari faaliyetlerde bulunan emekliler için 2016 yılında kaldırılmıştır. Ancak bir işyerine bağlı çalışan emekliler için işyerleri yine sgdp primi bildirmek durumundalar. İşyeriniz sizi bildirmediği için sigortasız işçi çalıştıran kapsamına girmiştir, bu yasa dışıdır. İşletmenize durumunuzu yeniden değerlendirmesine ilişkin uyarınızı yaptıktan sonra Alo170 hattına bildirimde bulunabilirsiniz.
Merhaba, 01.10.1995 sigorta girişim var. 10.01.1970 doğumluyum, toplam prim günüm 5110 ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapmalı mıyım? Teşekkürler.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Sorunuzda belirtmemişsiniz ancak 500 günlük askerlik hizmetiniz mevcutsa ve borçlanma yaparsanız şartlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu kadar süre borçlanma yapmanız halinde 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabi olacaksınız. 65 Günlük eksik kalan sürenizi ister yaşınızı bekleyene kadar çalışarak tamamlayın, isterseniz isteğe bağlı ödeme yapın. Yada 540 gün yani 18 ay askerlik yaptıysanız 500 gün yerine 540 gün askerlik borçlanması da yapabilir, kalan 25 günlük süreyi isteğe bağlı ödeyebilirsiniz.
Sayın uzman, sigortalılık öncesi doğum borçlanması çıkarılacak mı? Yıllardır bekliyoruz, bizim mağduriyetimiz giderilecek mi?
Merhaba, bu konuda çeşitli siyasi partiler meclise yasa teklifleri sunmaktadır. Ancak iş tabi hükümette bitmektedir, henüz bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır. Çalışmalar içerisinde 3600 ek gösterge ve EYT bulunuyor. Bu sorunlardan sonra belki bir çalışma yapılabilir.