Yunanistan'dan haddini aşan iddia: Türkiye'nin için hiçbir hakkı yok!
Türkiye, Yunanistan'ın'nın Oniki Adalar'da anlaşmalara aykırı davrandığını belirterek konuyu BM gündemine taşımıştı. Atina hükümeti, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda "Türkiye'nin anlaşmalara taraf olmadığı için hiçbir hakkının bulunmadığını" iddia etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "12 Ada'nın silahsızlandırılmasına ilişkin anlaşma Türkiye ile değil, o zamanki Sovyetler Birliği'nin kaygılarıyla ilgiliydi. Sovyetler Birliği bundan yararlandı, Türkiye, anlaşmayı imzalayan taraf değil, bu nedenle anlaşmadan hiçbir hak elde etmez" ifadelerini kullandı.
Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Atina'nın 168 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre hareket ettiğini savunan Dendias, "Türkiye'nin iddiaları tamamen bahanedir" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Ege'de en büyük çıkarma filosuna sahip olduğunu söyleyen Dendias, Türkiye'nin dünyada Yunanistan'a karşı savaş nedeni (casus belli) yayınlayan tek ülke olduğunu kaydetti.
ANKARA ŞİKAYET ETTİ
Ankara, geçtiğimiz günlerde Atina'nın Oniki Adalar'da anlaşmalara aykırı davrandığını belirterek konuyu BM gündemine taşımıştı.
BAE ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda, anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz" demişti.
Türkiye, Atina yönetiminin Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Temmuz ayında BM’ye mektup göndermişti.
Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye ana karasına yakınlığına vurgu yapılarak, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları'nda açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının, Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.