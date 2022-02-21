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DünyaYunanistan'dan haddini aşan iddia: Türkiye'nin için hiçbir hakkı yok!
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Yunanistan'dan haddini aşan iddia: Türkiye'nin için hiçbir hakkı yok!

Türkiye, Yunanistan'ın'nın Oniki Adalar'da anlaşmalara aykırı davrandığını belirterek konuyu BM gündemine taşımıştı. Atina hükümeti, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda "Türkiye'nin anlaşmalara taraf olmadığı için hiçbir hakkının bulunmadığını" iddia etti.

• 21 Şubat 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
• 21 Şubat 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
1Yunanistandan haddini aşan iddia: Türkiyenin için hiçbir hakkı yok

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "12 Ada'nın silahsızlandırılmasına ilişkin anlaşma Türkiye ile değil, o zamanki Sovyetler Birliği'nin kaygılarıyla ilgiliydi. Sovyetler Birliği bundan yararlandı, Türkiye, anlaşmayı imzalayan taraf değil, bu nedenle anlaşmadan hiçbir hak elde etmez" ifadelerini kullandı.

2Yunanistandan haddini aşan iddia: Türkiyenin için hiçbir hakkı yok

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Atina'nın 168 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre hareket ettiğini savunan Dendias, "Türkiye'nin iddiaları tamamen bahanedir" ifadesini kullandı.

3Yunanistandan haddini aşan iddia: Türkiyenin için hiçbir hakkı yok

Türkiye'nin Ege'de en büyük çıkarma filosuna sahip olduğunu söyleyen Dendias, Türkiye'nin dünyada Yunanistan'a karşı savaş nedeni (casus belli) yayınlayan tek ülke olduğunu kaydetti.

4ANKARA ŞİKAYET ETTİ

ANKARA ŞİKAYET ETTİ

Ankara, geçtiğimiz günlerde Atina'nın Oniki Adalar'da anlaşmalara aykırı davrandığını belirterek konuyu BM gündemine taşımıştı.

5Yunanistandan haddini aşan iddia: Türkiyenin için hiçbir hakkı yok

BAE ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda, anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz" demişti.

6Yunanistandan haddini aşan iddia: Türkiyenin için hiçbir hakkı yok

Türkiye, Atina yönetiminin Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Temmuz ayında BM’ye mektup göndermişti.

7Yunanistandan haddini aşan iddia: Türkiyenin için hiçbir hakkı yok

Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye ana karasına yakınlığına vurgu yapılarak, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları'nda açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının, Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

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