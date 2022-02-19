Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu! Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

Kuru Üzüm Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üzüm içerisinde şeker oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle de şeker hastaları kullanım dozuna özellikle dikkat etmelidir. Doktorlarına danışarak almaları uygun olan dozu belirleyebilirler.



Tansiyon, damar hastalıkları gibi ciddi hastalıkları olan bireylerin de doktor onayı ile kullanmaları önerilmektedir. Son derece faydalı olan kuru üzüm kişinin mevcut sağlık problemleri ile bir arada sorun oluşturabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda uzman hekimden onay ve öneri almak gerekmektedir.