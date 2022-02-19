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    SağlıkYüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu! Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu! Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...
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    Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu! Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Her gün 21 tane tüketmek yetiyor, vücudun demir ihtiyacının tamamını karşılıyor. Toksinlerden arındırıyor, anemi hastalarına şifa oluyor. Uzun süre tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı oluyor. Cildi güzelleştiriyor, sivilce ve cilt problemlerini azaltıyor. Yaz aylarında güneş ışınlarından koruyor, Yüksek tansiyon hastalarına iyi geliyor. Grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına karşı savaşıyor, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılıyor. Yorgunluk ve depresyonun önüne geçiyor, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor, kansere karşı koruyucu olduğu biliniyor. Kronik hastalıklar için şifa, antioksidan özelliği ile ağız sağlığına iyi geliyor...

    • 19 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
    • 19 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
    1Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Üzüm zengin besin değeri ile önlemi bir yere sahip olan meyveler arasında yer almaktadır. Hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak sofralarda yerini almaktadır. Tatlılarda, çerezlerin içinde ve yemeklerde kullanılarak tüketilmektedir. Yüksek besin değeri ile insan vücuduna önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. İşte farklı renklere sahip kuru üzüm hakkında tüm merak edilenler.

    2Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Kuru üzüm içerisinde yüksek oranda potasyum ve kalsiyum vitaminleri yer almaktadır. Aynı zamanda bir miktar demir vitamini de bulunmaktadır. Yüksek besin değeri ile insan vücudunda oluşturduğu etkilerle dikkat çekmektedir. Bu besin değerine sahip olan kuru üzümün faydalarını bilmek ve en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Kuru Üzümün besin değeri 100 gr içerisinde bulunan değerleri yer verilmektedir.

    3Kuru Üzüm Besin Değeri

    Kuru Üzüm Besin Değeri

    - 100 gr kuru üzüm 304 kcal. olarak hesaplanmaktadır.- Lif değeri 3.4 gr- Karbonhidrat 66.8 gr- Yağ 1.3 gr- Protein 3.0 gr

    4Kuru Üzümün Faydaları Nelerdir

    Kuru Üzümün Faydaları Nelerdir?

    Kürü üzümün en çok bilinen faydası karaciğer üzerinde oluşturduğu etkidir. Karaciğerin temizlenmesine, toksinlerden arınmasına ve yüksek performans ile çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu etkisi kolon ve bağırsakların temizlenerek daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Sabahları aç karnına içilen üzüm suyu detone etkisi oluşturuyor.

    5Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. İçerisinde bulunan mikro besinler ve lif sayesinde katkısız bir enerji beşini olarak gösterilmektedir. Spor yapan ve yoğun çalışan insanların daha zinde ve daha enerji dolu olmalarına yardımcı olmaktadır.

    6Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Kan basıncını düzenleyerek tansiyon ve damar hastalıklarının oluşumunu engellemektedir. Lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olması damar sağlığını korumasında etkili olmaktadır.

    7Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Kanda bulunan kötü kolesterolü düşürdüğü yönünde bilgiler de bulunmaktadır. Düzenli tüketilen kuru üzüm insanın sağlıklı olmasında etkili olmaktadır.

    8Siyah Çekirdekli Kuru Üzüm Faydaları

    Siyah Çekirdekli Kuru Üzüm Faydaları

    Çekirdekli siyah kuru üzüm oldukça faydalı besin olarak tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle çekirdekleri kırılarak tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Aynı zamanda sadece siyah kuru üzüm çekirdeği öğütülmüş olarak da tüketilmektedir. Siyah Çekirdekli kuru üzüm faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:

    9Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    - Siyah çay tüketiminin artmasında el ve ayaklarda kaşıntı olabilmektedir. Siyah çekirdekli kuru üzüm tüketimi kaşıntıların geçmesini sağlamaktadır.

    - Sedef, egzama gibi kaşıntısı olan hastaların kaşıntılarının geçmesini sağlamaktadır.

    - Alerji ve strese bağlı kaşıntıların iyileşmesini sağlamaktadır. Günde 4-5 adet tüketilmesi ile fayda görülmektedir.

    - Göz sağlığının korunmasında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.

    - Siyah çekirdekli kuru üzüm damar sertliği oluşumunu önlemektedir. Bu sayede de kalp damar hastalıklarına karşı korumaktadır.

    10Kuru Üzüm Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

    Kuru Üzüm Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

    Üzüm içerisinde şeker oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle de şeker hastaları kullanım dozuna özellikle dikkat etmelidir. Doktorlarına danışarak almaları uygun olan dozu belirleyebilirler.

    Tansiyon, damar hastalıkları gibi ciddi hastalıkları olan bireylerin de doktor onayı ile kullanmaları önerilmektedir. Son derece faydalı olan kuru üzüm kişinin mevcut sağlık problemleri ile bir arada sorun oluşturabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda uzman hekimden onay ve öneri almak gerekmektedir.

    1121 KURU ÜZÜMÜN 21 FAYDASI

    21 KURU ÜZÜMÜN 21 FAYDASI

    Kuru üzüm hafızayı güçlendirir. Unutkan olanlar mutlaka tüketmelidir

    Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir

    Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken zehirli kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar

    Bağışıklığı güçlendirir, vücuda enerji verir

    Vücudun toksinlerden arındırır

    12Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Her gün 21 kuru üzüm demir ihtiyacını karşılar. Anemi hastaları için birebirdir

    Uzun süre tokluk hissi verdiğinden kilo vermeye yardımcı olur

    Cildi güzelleştirir

    Sivilce ve cilt problemlerini azaltır

    Yaz aylarında güneş ışınlarından korur

    Kuru üzüm yüksek tansiyon hastalarına da iyi gelir

    Grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına şifadır

    13Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar

    Romatizmal hastalıkları engeller

    Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer

    Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

    Kemikleri güçlendirir

    14Yüksek tansiyonu kontrol ediyor, kansere karşı koruyucu Tam bir vitamin deposu, her gün 21 tane yetiyor...

    Kansere karşı koruyucudur

    Kronik hastalıklara iyi gelir

    Antioksidan özelliği vardır, ağız sağlığına iyi gelir

    Göz sağlığını korur (Hürriyet-Akşam)

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