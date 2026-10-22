Yörük kadını altın oranı bilerek bu mirası geleceğe taşıdı! 50 kentte sergi açtı, üniversite öğrencilerine ders oldu!

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Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Yağcıbedir halısı başta olmak üzere Türk kültürüne ait halı ve kilimlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiğini söyledi.



Türkiye'nin birçok kentinde sergi açtığını anlatan Yavaş, şöyle konuştu:



"Yağcıbedir halısının yanında Anadolu'nun farklı bölgelerinin coğrafi işaretli el dokuma halı ve kilimleri var. Bunlar özellikle sanatın ötesinde bir matematiksel işlem, bir kimyasalın ötesinde doğal boyalarla parlaklığını yıllar boyunca devam ettiren bir işlem. Yünü en güzel şekilde eğirmiş, boyamış ve bir ölçü üzerine altın oran kavramını bilerek Yörük kadını bunu geleceğe taşımış. Sadece bizim bölgemizin değil, 2 bin 500 yıl önceki 'Pazırık halısı' dediğimiz kültürü, geleneği, Türklerin bir sanatçı olduğunu Anadolu'nun yedi ayrı bölgesinde görebiliyoruz."