Yoğun kar ve sağanak yağışlar geliyor! Kar yağacak illeri Meteoroloji tek tek uyardı...

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 5°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı