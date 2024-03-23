Yoğun kar ve sağanak yağışlar geliyor! Kar yağacak illeri Meteoroloji tek tek uyardı...
Sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışları soğuk havalarla beraber geliyor. İstanbul dahil onlarca il için yeni uyarı geldi. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayının sonları en soğuk aylardan biri olacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 23 Mart 2024 - 18:05 • Son Güncelleme:
• 23 Mart 2024 - 18:05 • Son Güncelleme: