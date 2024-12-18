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GündemYılbaşı çiçeği Kokina'ya yoğun talep! Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor
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Yılbaşı çiçeği Kokina'ya yoğun talep! Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Yılbaşına günler kala her yerde bir hareketlilik yılbaşına hazırlık görüyoruz. Yılbaşını ailesiyle sevdikleriyle coşkuyla kutlayıp uzun bir gece yaşamak isteyenlerin ilk durağı tabi ki çiçekçiler oluyor. Yılbaşına en renkli ve güzel hazırlanan esnaflar da çiçekçiler oluyor. Eşlerine, annelerine, kardeşlerine, sevgililerine güzel bir yılbaşı yaşatmak isteyenler 31 aralık günü çiçekçiye uğramadan eve geçmiyor. Hal bu olunca da biz de yılbaşlarında çiçekçilerde en çok satılan çiçeği araştırdık. Araştırmamızın sonucunda yılbaşında en çok satılan çiçeğin Kokina olduğunu öğrendik. Kokina çiçeği halk arasında şans, bereket getirdiğine inanılan ve 'yılbaşı çiçeği' olarak da bilinen el emeğiyle hazırlanan bir çiçek. Kokinaya talep, son yıllarda o kadar arttı ki elinde kokina çiçeği olmayan çiçekçiler iş yapamaz oldu. Kokinanın satış fiyatı Antalya'da 250-300 TL, İzmir'de 150-200 TL arasında değişiyor. İşte Kokina çiçeği hakkında bilmeniz gerekenler;

Seza Nur ALPDÜNDAR-Tunahan KIR-Aysu DURSUN/İZMİR, ANTALYA, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR-Tunahan KIR-Aysu DURSUN/İZMİR, ANTALYA, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
1Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Yılbaşına kısa süre kala tezgahlardaki yerini alan kokina çiçeği, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Çiçekçi esnafı, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği için hazırlıklara başladı.

2YILBAŞI ÇİÇEĞİ

YILBAŞI ÇİÇEĞİ

1 yıl boyunca kurutmadan saklanıldığında ev sahibi olunacağına inanılan kokina çiçeği, iki çiçeğin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin bağlanması ile oluşturulan kokina, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor. Kökeni Güney Avrupa'ya uzanan bu çiçek, halk arasında 'yılbaşı çiçeği' olarak da biliniyor.

3ASLINDA KENDİ ÇİÇEĞİ DEĞİL

'ASLINDA KENDİ ÇİÇEĞİ DEĞİL'

Kokinanın yılbaşına özel bir çiçek haline geldiğini belirten İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Ormanda yetişen dikenli bir bitkinin üzerine kırmızı tomurcuklar bağlanıyor. Aslında kendi çiçeği değil.

4Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Sonradan üzerine iplerle bağlanıyor. 5-6 tane bağlayarak toptan satılıyor. İnanışa göre bir yıl içerisinde çiçekleri solmazsa ev, araba, çocuk ne umut ediyorsanız; o dileğiniz yerine geliyor.

5Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Organizasyonlarda, süslemelerde, aklınıza her gelebilecek yerde kokinaları kullanıyoruz. Kokina, sosyal medya ile ön plana çıktı. Eskiden çok talep olmuyordu. Yılbaşı yaklaşıyor. Bu zaman içerisinde hep kokina satıyoruz, aşırı bir talep var" dedi.

6BASİT GÖZÜKÜYOR AMA CİDDİ EMEK VAR

'BASİT GÖZÜKÜYOR AMA CİDDİ EMEK VAR'

Kokinaların tek imalat yerinin İstanbul olduğunu söyleyen Kış, "Kamyonlarla, TIR'larla Türkiye'nin her yerine dağıtımı yapılıyor. İstanbul'da Roman vatandaşlarımıza yaptırıyorlar.

7Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Pazarlamasında bir iki kişinin haricinde kimse yok. Onlar yapıyor, toptan satıyorlar. Bizler de alıyoruz. Uğraşması, yapması o kadar zor ki yapılırken izlemiştim. İnsanların elleri delik deşik oluyor.

8Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Gerçekten yapımı, bu hale getirilmesi çok zor. Basit gibi gözüküyor ama ciddi bir emek var. Çok kısa bir süre zarfında bu işi yapıyorlar. Aralık'ın 10'unda başlıyor; yılbaşına kadar sürüyor.

9TALEP YIL SONUNA DOĞRU DAHA DA ARTIYOR

'TALEP YIL SONUNA DOĞRU DAHA DA ARTIYOR'

Aralık ayının sonlarına doğru azalmaya başlıyor. O zaman da fiyatlar 2 katına çıkıyor. Kokina demetinin fiyatı, 150-200 lira arasında değişiyor. Fiyatlar geçen seneyle aynı. Talep yıl sonuna doğru daha da artıyor" diye konuştu.

10KOKİNA ÇİÇEĞİNİN EFSANESİ

KOKİNA ÇİÇEĞİNİN EFSANESİ

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç da halk arasında yayılan efsanesi ile satışların arttığını, bu konuda medyanın da etkisi olduğunu aktardı.

11Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Kokinanın kökeni hakkında bilgi veren Başkan Bakaç, "Kokina, Yunan kökenli bir kelimedir ve kırmızı anlamına gelir. Ana yetişme bölgesi Güney Avrupa olan bu bitki, tek bir türden oluşmaz.

12Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

İki çiçeğin birleşmesiyle meydana gelir. Kırmızı meyveleri 'silcan' dediğimiz bir bitkiden gelir. İnsanlar, kokinayı genelde yılbaşında alır; birbirlerine hediye eder. Hediye etmenin amacı ise mutluluk ve şans getirmesidir.

13BİR YIL BOYUNCA KURUTMADAN EVİNİZDE SAKLARSANIZ EV SAHİBİ OLUYORSUNUZ

'BİR YIL BOYUNCA KURUTMADAN EVİNİZDE SAKLARSANIZ EV SAHİBİ OLUYORSUNUZ'

Eğer kokinayı 1 yıl boyunca kurutmadan evinizde saklarsanız, gelecek yıl ev sahibi olacağınıza dair bir inanış var. Gerçekliği bilinmez ama insanlar buna inanmayı seviyor. Bu yüzden her yılbaşında kokina evlerde yerini alır" dedi.

14TALEP ARTTIKÇA FİYAT DA YÜKSELİYOR

'TALEP ARTTIKÇA FİYAT DA YÜKSELİYOR'

Kokina satışlarının bu yıl 1 hafta erken başladığını belirten Bakaç, talebin her geçen yıl arttığını söyledi. Bakaç, "Geçmişte 7 ila 8 bin dal satış yapıyorduk. Bu yıl 10 bin dalı rahatlıkla bulacağımızı düşünüyoruz.

15Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Geçen yıl kokina fiyatı 200 lira civarındaydı, bu yılsa 250, 300 lira arasında değişiyor. Talep arttıkça fiyat da yükseliyor. Hatta şimdiden 350 lira bandına çıkan fiyatlar var. Özellikle son 3 yıldır kokina inanılmaz ilgi görüyor. Daha önce bu kadar satışımız olmuyordu. Medyanın bu çiçeği tanıtması, satışların artmasında büyük etken oldu" diye konuştu.

16FAZLA BAKIM GEREKTİRMEZ

'FAZLA BAKIM GEREKTİRMEZ'

Bakaç, kokinanın satışının yalnızca yılbaşına özgü olduğunun altını çizerek, "Kokina sadece yılbaşında talep görür. Satışlarımız genelde yılbaşından 1 hafta önce hızlanır ve yılbaşından birkaç gün sonra sona erer.

17Yılbaşı çiçeği Kokinaya yoğun talep Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

Yılın diğer dönemlerinde ise kokina pek istenmez. Normalde yılbaşına yakın taleplerimiz artar ama bu sene talep erken başladı. Yılbaşı yaklaştıkça talep de artıyor" dedi. Kokina çiçeğinin dayanıklı bir bitki olduğunu söyleyen Bakaç, "Kokina dikenli bir bitkidir ve fazla bakım gerektirmez. Tek yapmanız gereken; çiçeği, su dolu bir kaba koymak ve aydınlık bir ortamda tutmaktır. Başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Çünkü kokina kolay bozulmayan bir çalı türüdür" diye konuştu.