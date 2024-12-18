Yılbaşı çiçeği Kokina'ya yoğun talep! Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor

YILBAŞI ÇİÇEĞİ

1 yıl boyunca kurutmadan saklanıldığında ev sahibi olunacağına inanılan kokina çiçeği, iki çiçeğin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin bağlanması ile oluşturulan kokina, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor. Kökeni Güney Avrupa'ya uzanan bu çiçek, halk arasında 'yılbaşı çiçeği' olarak da biliniyor.