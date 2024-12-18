Yılbaşı çiçeği Kokina'ya yoğun talep! Şans, bereket ve huzur getireceğine inanılıyor
Yılbaşına günler kala her yerde bir hareketlilik yılbaşına hazırlık görüyoruz. Yılbaşını ailesiyle sevdikleriyle coşkuyla kutlayıp uzun bir gece yaşamak isteyenlerin ilk durağı tabi ki çiçekçiler oluyor. Yılbaşına en renkli ve güzel hazırlanan esnaflar da çiçekçiler oluyor. Eşlerine, annelerine, kardeşlerine, sevgililerine güzel bir yılbaşı yaşatmak isteyenler 31 aralık günü çiçekçiye uğramadan eve geçmiyor. Hal bu olunca da biz de yılbaşlarında çiçekçilerde en çok satılan çiçeği araştırdık. Araştırmamızın sonucunda yılbaşında en çok satılan çiçeğin Kokina olduğunu öğrendik. Kokina çiçeği halk arasında şans, bereket getirdiğine inanılan ve 'yılbaşı çiçeği' olarak da bilinen el emeğiyle hazırlanan bir çiçek. Kokinaya talep, son yıllarda o kadar arttı ki elinde kokina çiçeği olmayan çiçekçiler iş yapamaz oldu. Kokinanın satış fiyatı Antalya'da 250-300 TL, İzmir'de 150-200 TL arasında değişiyor. İşte Kokina çiçeği hakkında bilmeniz gerekenler;
Seza Nur ALPDÜNDAR-Tunahan KIR-Aysu DURSUN/İZMİR, ANTALYA, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 11:18 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR-Tunahan KIR-Aysu DURSUN/İZMİR, ANTALYA, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 11:18 • Son Güncelleme: