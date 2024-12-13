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GündemYer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti
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Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inanan Y.A., evinde bulunan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kapısına gelen şüpheliye teslim etti. Dolandırıldığını sonradan anlayan Y.A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerden 3'ünü bir başka kişiyi dolandırarak çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
1Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Başakşehir'de 29 Kasım tarihinde polisi arayan Y.A., kendisini telefonla arayarak polis olduğunu belirten kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

2Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Y.A., emniyette verdiği ifadesinde şüphelilerin telefonda evde bulunan altınların sahte olduğundan şüphelendiklerini, kontrol ettikten sonra kendisine geri vereceklerini söyledi.

3Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Onlara inandığını söyleyen Y.A., evde bulunan yaklaşık 2,5 milyon liralık ziynet eşyasını bir çantaya koyarak kapısına gelen ve polis olduğunu sandığı kişiye teslim ettiğini belirtti.

4Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin olay sırasında bazı güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

5Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Bu görüntülerin izini süren ekipler şüphelilerden M.C.'yi Beylikdüzü'nde, Y.E.A ve Y.K.'yı ise gittikleri Ankara'dan dönüşte yakalayarak gözaltına aldı.

6Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Araçta yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının Ankara'da bir başka kişinin benzer yöntemle dolandırarak çalındığı tespit edildi.

7Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

8Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.