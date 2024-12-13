Yer İstanbul: Sahte polise kandı, 2.5 milyon lirayı elleriyle teslim etti
İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inanan Y.A., evinde bulunan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kapısına gelen şüpheliye teslim etti. Dolandırıldığını sonradan anlayan Y.A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerden 3'ünü bir başka kişiyi dolandırarak çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 11:38 • Son Güncelleme: