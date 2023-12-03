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GündemYeni soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor, gece yarısı başlıyor
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Yeni soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor, gece yarısı başlıyor

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış için saat verildi. İstanbul dahil çok sayıda kenti kapsıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların ciddi düşeceğini belirten Orhan Şen, "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" notunu düştü.

• 03 Aralık 2023 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 03 Aralık 2023 - 11:30 • Son Güncelleme:
1Yeni soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor, gece yarısı başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2Yeni soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor, gece yarısı başlıyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

3UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney, yarın (Pazartesi) kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor..

BURSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ °C, 21°CParçalı bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutlu.

DENİZLİ °C, 20°CParçalı bulutlu.

İZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. .

ADANA °C, 23°CAz bulutlu.

ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURDUR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

MERSİN °C, 22°C.

Parçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

ÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

KONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

8BATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. RİZE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. RİZE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. .

BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

DÜZCE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutlu.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

RİZE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu.

SAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu.

TOKAT °C, 19°CParçalı ve az bulutlu.

TRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutlu.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

ERZURUM °C, 7°CAz bulutlu.

HAKKÂRİ °C, 12°CAz bulutlu.

MALATYA °C, 10°CAz bulutlu.

VAN °C, 10°CAz bulutlu.

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açık.

GAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açık.

MARDİN °C, 14°CAz bulutlu ve açık.

SİİRT °C, 14°CAz bulutlu ve açık.

12İSTANBUL İÇİN UYARI

İSTANBUL İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:.

Bugün Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos devam ediyor. Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege'de yağmur var. Yağış gece istanbul'a gelir. Yarın rüzgar İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek, yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek.

13Yeni soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor, gece yarısı başlıyor

İstanbul'da bugün lodos var, sıcaklık 20C. Gece yağmur var yarın da yağış devam eder. Sıcaklık 11-12C'ye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin.