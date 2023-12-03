Yeni soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor, gece yarısı başlıyor
Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış için saat verildi. İstanbul dahil çok sayıda kenti kapsıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların ciddi düşeceğini belirten Orhan Şen, "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" notunu düştü.
• 03 Aralık 2023 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 03 Aralık 2023 - 11:30 • Son Güncelleme: