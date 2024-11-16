Yazılım hatası pahalıya patladı! Sahte dolarlar dövizcinin elinde kaldı

Bunun üzerine, içerideki başka bir para sayma makinesi kullanıldı ve para sayma makinesinin yazılım hatası olması nedeniyle banknotlar sorunsuz bir şekilde geçti. Bunun üzerine kadının getirdiği dolarların sahte olduğunu fark edemeyen veznedar, banknotları kabul ederek kadına karşılığında nakit Türk lirası verdi. Olayın ardından veznedar, dolarların şüpheli göründüğünü iş yeri sahibine bildirdi. İş yeri sahibi, detaylı bir inceleme yaptıktan sonra dolarların sahte olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi, vatandaşları sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, kadının bir an önce sahte dolarların karşılığında aldığı parayı geri getirmesini istedi.