Yazılım hatası pahalıya patladı! Sahte dolarlar dövizcinin elinde kaldı

"Dolandırıcılar paraları gerçeğe yakın yaptıkları için makineler bazen gerçek olduğunu gösteriyor"

Sahte dolarların günümüzde gerçeğe yakın yapıldığını söyleyen dövizci İzzettin Ok, "Bugün iş yerimize dolar bozdurmak için bir kadın geldi. 750 dolar bozdurmak istediğini söyledi. Çalışanımızın makinelerinden paralar geçmedi. Bunun üzerine benim masamda olan makineden parayı geçirdi. Bunun üzerine banknotları kabul ederek kadına karşılığında nakit Türk lirası verildi. Daha sonra doların sahte olacağını düşündüklerini bana söylediler. Ben de inceleme yaptım. Dolarların sahte olduğunu anladım. Para sayma makinesinden geçmesinin sebebi ise yazılım hatası. Gerçeğe çok yakın bir dolar. Deneyimli dövizciler bunu bakınca bile anlayabilir. Dolandırıcılar paraları gerçeğe yakın yaptıkları için makinler bazen gerçek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle makineler sürekli güncelleniyor. Biz sahte dolar getiren vatandaşın bize paramızı geri getirmesini istiyoruz. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.