Yaz geldi klima satışları arttı: Fırsatçıların ‘oltalama’ tuzağına düşmeyin! Serinlemek isterken dolandırılmayın
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan klima satışının artışları klima satışında dolandırıcılık vakalarının artmasına sebep oluyor. Otalama tekniği denilen bir yöntemle bazı vatandaşların bütün hesabındaki parayı boşaltan fırsatçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen avukat Cansel Erdoğan, özellikle ikinci el ilan sitelerinde yapılan alışverişlerde benzer vakaların yaşandığına vurgu yaptı.
Vatan Özel
• 06 Ağustos 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
Vatan Özel
• 06 Ağustos 2024 - 07:01 • Son Güncelleme: