Yaz geldi klima satışları arttı: Fırsatçıların ‘oltalama’ tuzağına düşmeyin! Serinlemek isterken dolandırılmayın

PHİSHİNG ‘E YANİ OLTALAMA’YA DİKKAT!

Dolandırıcıların çeşitli yöntemlere başvurduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan Phishing yani oltalama sistemi denilen bir yöntemle kişilerin kimlik ve hesap bilgilerinin çalındığına vurgu yaptı. Oltalama sisteminin kimlik avı dolandırıcılığı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kimlik avı dolandırıcılığı olan ve Phishing ya da Oltalama denilen bu yöntemde, kullanıcıya sahte ve hırsızlık amaçlı bağlantı gönderilerek alışveriş yapan kişinin, kimlik ve hesap bilgileri çalınıyor. Bu yüzden bilmediğiniz ya da emin olmadığınız bağlantılara tıklamamalısınız, e-postaları açmamalısınız. Bu dolandırıcılık yöntemi için dizayn edilmiş sistem, sosyal ağlarda da kullanılabildiğinden, tanımadığınız kişilerden hatta ve hatta yakın olduğunuz kişilerden gelen bağlantıları, ekleri dahi emin olmadan açmamanız gerekmektedir. Çünkü tanıdığınız, yakın olduğunuz kişinin de hesabı ele geçirilmiş olabilmektedir.” Dedi.