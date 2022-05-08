Yasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

MARKETE GİTMEK DE YOK

Kuzey Kore'den bir kaynak Kim Jong İl'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine de izin verilmediğini belirterek şunları söyledi: "Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onları bir daha asla görmedik."