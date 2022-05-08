Yasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, tuhaf yasaklarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de insanların deri ceket giymesini, yas döneminde gülmelerini ve markete gitmesini yasaklayan Kim, son talimatıyla dünya gündemine bomba gibi düştü.
Aldığı ilginç kararlar ve getirdiği eşi benzeri görülmeyen yasaklarla bir şekilde gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha manşetlerde. Kim'in yeni getirdiği yasak, Kuzey Korelilere yöneticiler tarafından dikte ettirilen ilk tuhaf yasak değil.
SAÇ KESİMİ YASAĞI
2014'te, Kim lider olduktan üç yıl sonra, erkek öğrencilere saçları Yüce Lider'in tarzına uyacak şekilde kesme talimatı verildi. O zamanlar Kim'in saçlarının arkaları kısaydı ve tepede yanları ayrıydı.
Ardından, 2017'de, Kuzey Korelilerin saçlarını Kim'e benzemek için kestirmelerinin yasaklandığı ve yalnızca 15 onaylanmış stil arasından seçim yapmalarına izin verildiği bildirildi.
DERİ MONTA DA YASAK GETİRDİ
Daha sonra Kim Jong-un'un favorisi haline geldikten sonra insanların deri mont giymesi yasaklandı. İlk olarak 2019'da Kim tarafından giyilen ceket, ülkenin liderine bağlılıklarını göstermek isteyen ve gerçek deriye parası yeten Kuzey Kore seçkinleri arasında popüler oldu.
Ancak taklitler çoğaldı ve Kim'in görünüşünü ucuzlatacağı ve otoritesini baltalayacağı korkusuyla, bunları satan dükkanları kapatmak ve insanların giymesini engellemek için 'moda polisi' görevlendirildi.
MUTLULUK BELİRTİSİ GÖSTERMEK YASAK
Geçen sene Araık ayında ise Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong İl, 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün 10. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Kuzey Kore efsanevi liderlerinin ölümü 11 gün süren bir yas dönemi ile anılırken, hükümet yetkilileri bu süreçte halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti. Bu süreçte halk gülmekten ve içki içmekten men edildi.
Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan bir yetkili "Yas döneminde alkol içmemeli, gülmemeli veya boş zaman aktivitelerine katılmamalıyız" diyerek insanların yapacakları aktivitelere de kısıtlama getirdi.
MARKETE GİTMEK DE YOK
Kuzey Kore'den bir kaynak Kim Jong İl'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine de izin verilmediğini belirterek şunları söyledi: "Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onları bir daha asla görmedik."
YENİ YASAĞIN SEBEBİ 'BATILI TRENDLER'
Kuzey Kore liderinin yeni yaşak haberini İngiliz gazetesi The Sun verdi. Habere göre Kim Jong-Un, son olarak ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı. Kim Jong-Un'un ülkedeki genç yetişkinlerin Batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.dar
Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.
Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor. Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.