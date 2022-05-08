Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaYasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...
HaberlerDünya Haberleri Yasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...
ABONE OL

Yasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, tuhaf yasaklarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de insanların deri ceket giymesini, yas döneminde gülmelerini ve markete gitmesini yasaklayan Kim, son talimatıyla dünya gündemine bomba gibi düştü.

• 08 Mayıs 2022 - 15:37 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2022 - 15:37 • Son Güncelleme:
1Yasaklar ülkesi Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Aldığı ilginç kararlar ve getirdiği eşi benzeri görülmeyen yasaklarla bir şekilde gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha manşetlerde. Kim'in yeni getirdiği yasak, Kuzey Korelilere yöneticiler tarafından dikte ettirilen ilk tuhaf yasak değil.

2SAÇ KESİMİ YASAĞI

SAÇ KESİMİ YASAĞI

2014'te, Kim lider olduktan üç yıl sonra, erkek öğrencilere saçları Yüce Lider'in tarzına uyacak şekilde kesme talimatı verildi. O zamanlar Kim'in saçlarının arkaları kısaydı ve tepede yanları ayrıydı.

3Yasaklar ülkesi Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Ardından, 2017'de, Kuzey Korelilerin saçlarını Kim'e benzemek için kestirmelerinin yasaklandığı ve yalnızca 15 onaylanmış stil arasından seçim yapmalarına izin verildiği bildirildi.

4DERİ MONTA DA YASAK GETİRDİ

DERİ MONTA DA YASAK GETİRDİ

Daha sonra Kim Jong-un'un favorisi haline geldikten sonra insanların deri mont giymesi yasaklandı. İlk olarak 2019'da Kim tarafından giyilen ceket, ülkenin liderine bağlılıklarını göstermek isteyen ve gerçek deriye parası yeten Kuzey Kore seçkinleri arasında popüler oldu.

5Yasaklar ülkesi Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Ancak taklitler çoğaldı ve Kim'in görünüşünü ucuzlatacağı ve otoritesini baltalayacağı korkusuyla, bunları satan dükkanları kapatmak ve insanların giymesini engellemek için 'moda polisi' görevlendirildi.

6MUTLULUK BELİRTİSİ GÖSTERMEK YASAK

MUTLULUK BELİRTİSİ GÖSTERMEK YASAK

Geçen sene Araık ayında ise Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong İl, 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün 10. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Kuzey Kore efsanevi liderlerinin ölümü 11 gün süren bir yas dönemi ile anılırken, hükümet yetkilileri bu süreçte halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti. Bu süreçte halk gülmekten ve içki içmekten men edildi.

7Yasaklar ülkesi Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan bir yetkili "Yas döneminde alkol içmemeli, gülmemeli veya boş zaman aktivitelerine katılmamalıyız" diyerek insanların yapacakları aktivitelere de kısıtlama getirdi.

8MARKETE GİTMEK DE YOK

MARKETE GİTMEK DE YOK

Kuzey Kore'den bir kaynak Kim Jong İl'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine de izin verilmediğini belirterek şunları söyledi: "Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onları bir daha asla görmedik."

9YENİ YASAĞIN SEBEBİ BATILI TRENDLER

YENİ YASAĞIN SEBEBİ 'BATILI TRENDLER'

Kuzey Kore liderinin yeni yaşak haberini İngiliz gazetesi The Sun verdi. Habere göre Kim Jong-Un, son olarak ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı. Kim Jong-Un'un ülkedeki genç yetişkinlerin Batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.dar

10Yasaklar ülkesi Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.

11Yasaklar ülkesi Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor. Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Yasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Yasaklar ülkesi! Böylesi ilk kez oluyor, dünya şokta, deri mont giymek, markete gitmek, mutluluk belirtisi...

Altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları dibi gördü ama yeni rekor geliyor! Altın için tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın yarım altın, tam altın....

Altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları dibi gördü ama yeni rekor geliyor! Altın için tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın yarım altın, tam altın....

Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti! Binlerce denizanası...

Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti! Binlerce denizanası...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...