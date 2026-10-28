'Yarın Cumhuriyet’i İlan Edeceğiz"' sözünün hikayesi: 28 Ekim 1923 gecesi Çankaya'da ne oldu?

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Yemeğin ardından Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa dışındaki konuklarını uğurladı.İki lider, Çankaya Köşkü'nün çalışma odasına çekilerek 1921 Anayasası (Teşkilât-ı Esasîye Kanunu) üzerinde değişiklik yapacak kanun tasarısını hazırlamaya başladı.



Sabahın ilk ışıklarına ve ezan seslerine kadar süren çalışmanın merkezinde tek bir hayati madde vardı:



"Türkiye Devleti'nin hükümet şekli, Cumhuriyet'tir."



İsmet Paşa ile birlikte kaleme alınan maddeler, "Türkiye Devletinin dini İslam’dır, resmi dili Türkçe’dir" ve "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir" esaslarıyla tamamlandı.