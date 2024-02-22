Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal karar!
Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre eşlerin birbirlerine “Alo” demesi boşanma sebebi sayılabilecek. Kararı değerlendiren Av. Fatih Karamercan, “Şaka amaçlı ‘Alo’ demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Bunun bir süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların da bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi gerekiyor” dedi. Kararı şaşkınlıkla karşılayan bir vatandaş ise, “Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi” şeklinde ilginç bir tepki verdi.
İHA
• 22 Şubat 2024 - 11:48 • Son Güncelleme:
İHA
• 22 Şubat 2024 - 11:48 • Son Güncelleme: