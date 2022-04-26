• 26 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı ezber bozdu!
Şeref Meselesi, Ekşi Elmalar, Şeref Bey, Bez Bebek gibi projelerde oynayan Şükran Ovalı, şimdilerde Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden...Ovalı mini elbisesiyle adeta şov yaptı. Güzelliğine güzellik katan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
• 26 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
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Ezo Gelin, Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek, Aşk Yakar, Kahramanlar, Bir Bulut Olsam, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Reis, Kötü Yol, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Cinayet, Şeref Meselesi, Paramparça, Familya, Vatanım Sensin, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara ve Yargı dizilerinde yer alan Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde değişimi ile gündem olmuştu.
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