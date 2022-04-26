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MagazinYargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı ezber bozdu!
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı ezber bozdu!
• 26 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı ezber bozdu!

Şeref Meselesi, Ekşi Elmalar, Şeref Bey, Bez Bebek gibi projelerde oynayan Şükran Ovalı, şimdilerde Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden...Ovalı mini elbisesiyle adeta şov yaptı. Güzelliğine güzellik katan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

• 26 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
1Yargının Savcı Deryası Şükran Ovalı ezber bozdu
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Ezo Gelin, Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek, Aşk Yakar, Kahramanlar, Bir Bulut Olsam, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Reis, Kötü Yol, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Cinayet, Şeref Meselesi, Paramparça, Familya, Vatanım Sensin, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara ve Yargı dizilerinde yer alan Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde değişimi ile gündem olmuştu.

2Yargının Savcı Deryası Şükran Ovalı ezber bozdu

Mihran Ela adında güzel bir kıza sahip olan oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık en iyi hallerini paylaşıyor.

3Yargının Savcı Deryası Şükran Ovalı ezber bozdu

Sevdiklerinden ve hayranlarından yorum alan Ovalı, son paylaştığı mini elbiseli pozu sayesinde iltifat yağmuruna tutuldu. Bazı hayranları ise güzel ismin fotoğrafı ile oynadığını söylemeyi ve bu konuda eleştiri yapmayı ihmal etmedi.

4Yargının Savcı Deryası Şükran Ovalı ezber bozdu

37 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi ancak takipçileri o detayı hemen fark etti. Ovalı'nın o pozuna, "Nasıl bir güzellik bu", "Biraz fazla mi filtreleyiz" gibi yorumlar geldi.

5Yargının Savcı Deryası Şükran Ovalı ezber bozdu

Sık sık kendisini ve kızını paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen yorumlara cevap vermedi. Derya rolü ile yeni bir tarza bürünen ve kahkül kestiren Ovalı'nın ise Caner Erkin ile mutlu bir evliliği var.

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