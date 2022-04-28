Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım!

Daha önce Bir Deli Rüzgar, Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşulmuştu. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelirken, dizide birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile de aşk yaşadığı da iddia edilmişti.