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MagazinYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım!
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• 28 Nisan 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz dönemde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılmıştı. Deniz'in yeni paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

• 28 Nisan 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:
1Yargının Ceylini Pınar Denizden şaşırtan çiçekli paylaşım
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Daha önce Bir Deli Rüzgar, Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşulmuştu. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelirken, dizide birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile de aşk yaşadığı da iddia edilmişti.

2Yargının Ceylini Pınar Denizden şaşırtan çiçekli paylaşım

Adana'da dünyaya gelen ve Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olduğu bilinen isim Instagram hesabında da 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

3Yargının Ceylini Pınar Denizden şaşırtan çiçekli paylaşım

Kaan Urgancıoğlu son olarak Pınar Deniz hakkında "Pınar'la yakıştırılmak hoşuma gidiyor" ifadesini kullanmıştı.

4Yargının Ceylini Pınar Denizden şaşırtan çiçekli paylaşım

Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve spor paylaşımlarıyla gündeme gelen Deniz'den ise yeni bir çiçek paylaşımı geldi.

5ÇİÇEKLİ PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

ÇİÇEKLİ PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI!

Elinde çiçeklerle poz veren oyuncunun, paylaşımına "Elime zorla çiçek tutuşturulmuştur." notunu düştüğü görüldü.

6ÇİÇEKLER KİMDEN

ÇİÇEKLER KİMDEN?

Çiçeklerin kimden geldiği ise hayranlar tarafından merak edildi. İşte güzel oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

7Yargının Ceylini Pınar Denizden şaşırtan çiçekli paylaşım
8Yargının Ceylini Pınar Denizden şaşırtan çiçekli paylaşım

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