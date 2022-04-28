• 28 Nisan 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan çiçekli paylaşım!
Kanal D'nin reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz dönemde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılmıştı. Deniz'in yeni paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.
• 28 Nisan 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:
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Daha önce Bir Deli Rüzgar, Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşulmuştu. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelirken, dizide birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile de aşk yaşadığı da iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve spor paylaşımlarıyla gündeme gelen Deniz'den ise yeni bir çiçek paylaşımı geldi.
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