Yaptığı bu uçuşla Türkiye'nin en genç kadın pilotu oldu! 'Sabiha Gökçen'in yolundan gideceğim'
Bursa'da yaşayan ve Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayan lise 11’inci sınıf öğrencisi Defne Özcan (16), Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu. Tek motorlu kırmızı uçağıyla ilk solo uçuşunu gerçekleştiren Defne Özcan, gökyüzündeki deneyimini anlatarak, “Cumhuriyet’in 101’inci yılında böyle bir uçuşu gerçekleştirmek, en genç kişi olarak tarif edilemez. Çok güzel bir duyduydu. İlk Türk Kadın Pilot Sabiha Gökçen'in yolundan gidiyorum” dedi.
Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 23 Aralık 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 23 Aralık 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: