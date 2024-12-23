Yaptığı bu uçuşla Türkiye'nin en genç kadın pilotu oldu! 'Sabiha Gökçen'in yolundan gideceğim'

Bu gerçekten insana çok öz güven kazandırıyor ve havada tek başına olmak mükemmel bir duygu. Hepsi bir aradaydı aslında. Bundan önce bu uçuş için, solo uçuşum için, öncesinde saatlerce çalıştığım için çok korkutucu değildi aslında. Tabii ki de belli bir stres vardı ama bu da zaten olması gereken ve insanı diri tutan şey. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü yaşanmadan aslında bilinemeyen, anlaşılamayan bir duygu. Korkularının yenmeleri için denemeleri lazım. Çünkü gerçekten yolcu uçaklarından bile o kadar farklı ki. Otomobile göre çok daha güvenli olduğunu söyleyebilirim kesinlikle” diye konuştu.