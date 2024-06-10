Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi!
Isparta’da cumartesi günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir öğrencinin hareketlerinden şüphelenen görevli öğrenciyi takibe aldı. Isparta'da bir üniversitede 3. sınıfta olduğu öğrenilen M.E.E., düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çekerken yakalandı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık YKS'deki kopya girişiminin ayrıntılarını anlattı.
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 14:25 • Son Güncelleme:
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 14:25 • Son Güncelleme: