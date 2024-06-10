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Gündem Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi!
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Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi!

Isparta’da cumartesi günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir öğrencinin hareketlerinden şüphelenen görevli öğrenciyi takibe aldı. Isparta'da bir üniversitede 3. sınıfta olduğu öğrenilen M.E.E., düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çekerken yakalandı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık YKS'deki kopya girişiminin ayrıntılarını anlattı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 14:25 • Son Güncelleme:
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 14:25 • Son Güncelleme:
1 Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

2 2 KİŞİ YAKALANDI

2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi.

3 Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi

'6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

4 ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.

5 CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ Ispartada yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ Isparta'da yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

Bu öğrencinin Isparta'da başka bir üniversitede 3. sınıfa gittiğini ve yeniden sınava girdiğini, bu öğrencinin de kopya düzeneğiyle kopya çekerken suç üstü yakalanıyor.

Öğrencinin ismi M.E.E. Ve ilginçtir öğrencinin üzerinden düzenekler çıkıyor. Düğme kamera var. Bu düğme kamerayla sınav kağıdını okutturuyor. Sistem okuyor. Ayakkabısının altına koyduğu internet sistemi üzerinden yapay zeka sistemi üzerine gönderiyor. Yapay zeka soruyu okuyor ve doğru şıkkı öğrencinin kulağına söylüyor.

6 SİSTEMATİZE EDİLMİŞ BİR YAPI

'SİSTEMATİZE EDİLMİŞ BİR YAPI'

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık da," ÖSYM'nin aldığı tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu bu düzenekten anlamış oluyoruz. Bu sistem gördüğünüz, bildiğiniz tamamen organize edilmiş, sistematize edilmiş bir yapı. Düğme kamera neden kullanılıyor? Çünkü soruları okuması için kullanılıyor. Alttaki verici neden kullanılıyor? Çünkü bilgisayara soruları göndersin, uzaktan da erişim sağlıyor. Uzaktan neye erişim sağlıyor? Yapay zeka sohbet robotuna." dedi.

7 Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi

Kınık sözlerini şöyle sürdürdü;

Eskiden sadece soruları metin olarak girmenizi sağlardı. Fakat ChapGPT 4 dediğimiz her şeyin sürümü artık görsellerin aktarılarak soruların çözülmesini sağlıyor.

Sizin ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Fotoğrafı çekiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Sadece yaptığınız şe; bunun cevabını ver. Yayından önce de test ettik, onayladık.