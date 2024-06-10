Yapay zeka ile kopyaya suçüstü: YKS Sınavına kurduğu düzenekle girdi!

'SİSTEMATİZE EDİLMİŞ BİR YAPI'

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık da," ÖSYM'nin aldığı tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu bu düzenekten anlamış oluyoruz. Bu sistem gördüğünüz, bildiğiniz tamamen organize edilmiş, sistematize edilmiş bir yapı. Düğme kamera neden kullanılıyor? Çünkü soruları okuması için kullanılıyor. Alttaki verici neden kullanılıyor? Çünkü bilgisayara soruları göndersin, uzaktan da erişim sağlıyor. Uzaktan neye erişim sağlıyor? Yapay zeka sohbet robotuna." dedi.