Yapay zeka ile dolandırıcılık vakası artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Şifre yetmiyor, çift faktörlü doğrulama zorunlu

"GÜVENLİK VE DENETİM BAKIMINDAN CİDDİ ZAFİYETLER BULUNDURUYOR"
Sosyal medya şirketlerinin gelişigüzel kurallar koyduklarını, reklamlar konusunda bir kısıtlama ya da filtreleme uygulamadıklarını kaydeden Kırık, "Bu sosyal medya platformlarının içerisinde özellikle belli yazışmalar söz konusu oluyor. Kişiler burada kendilerini farklı, bazen doktor veya psikolog olarak tanıtabiliyorlar. Ya da arkadaşlarınızın hesaplarını ele geçiriyorlar. Daha sonra size e-posta, SMS üzerinden ya da özel mesaj aracılığıyla sahte linkler gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kırık, sosyal medya mecraları üzerinden yapılan alışverişlerde de banka hesap bilgilerinin gönderildiğini, bu durumun da ciddi sorunları beraberinde getirdiğini anlattı.Sosyal medya üzerindeki güvenlik açıklarının kişisel verilerin ele geçirilmesine sebebiyet verdiğine değinen Kırık, birçok sosyal medya mecrasının güvenlik ve denetim bakımından ciddi zafiyetler bulundurduğuna işaret etti.Prof. Dr. Kırık, şirketlerin veri güvenliği konusunda uluslararası güvenlik sertifikalarının önemini anlatarak, "Şirketler, beyaz şapkalı hackerler aracılığıyla sistemlerindeki güvenlik açıklarını test etmeli ve mutlaka ISO 27001 gibi sertifikalara sahip olmalıdır." uyarısında bulundu.