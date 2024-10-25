Yapay zeka ile dolandırıcılık vakası artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Şifre yetmiyor, çift faktörlü doğrulama zorunlu

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER ARTIRILMALI

Şirketlerin siber saldırılara karşı önleyici önlemlerini artırmaları gerektiğinin altını çizen Urhan, "Sosyal medya ve cep telefonlarına gelen her link tıklamamalıdır. Mutlaka güvenilir adreslerden geldiğine dair kontrol edilmesi lazım. Bize ulaşan son dönemdeki şikayetlerin birçoğunda, şahısların bu linklere tıklamasıyla bütün kişisel verilerin ele geçirilmesi var. Bu yöntemle kişinin banka bilgilerinden özel fotoğraflarına kadar elde edebiliyorlar. Daha sonra bu bilgilerle hem dolandırıcılık suçu işliyorlar hem de özel resimler ve videolarla da şantaj yapabiliyorlar." dedi.Avukat Urhan, vatandaşlara zaman zaman "Adınıza kayıtlı icra dosyası açılmıştır, bugün bize şu kadar yatırmazsanız yarın evlerinize hacze geleceğiz" gibi mesajların da gidebildiğini kaydederek, bunun tamamen dolandırıcıların öngördüğü bir mesaj sistemi olduğuna değindi.Vatandaşların icra dosyasından gelen tebligatlara göre işlem yapmaları gerektiğini dile getiren Urhan, "Vatandaşlarımız adlarına açılmış olan bir dava veya icra dosyası oldukları zaman bunları e-devlet üzerinden görebiliyorlar. " bilgisini verdi.