Yamyam seri katil Robert John Maudsley'in en büyük korkusu şaşırttı!

'BU SORUNU HIZLA ÇÖZEBİLİRİM'

Robert, 2000 yılında kendi ölümüne izin verilmesi talebiyle mahkemelere dava açtı. O dönemde yazdığı bir mektupta şunları yazdı:"Beni günde 23 saat kilit altında tutmak ne işe yarar? Neden biri beni beslemekle ve günde bir saat egzersiz yaptırma zahmetine girsin ki? Ben aslında kim için risk alıyorum? Şu anki tedavimin ve hapsimin bir sonucu olarak, sabırsızlıkla beklemem gereken tek şeyin psikolojik çöküntü, akıl hastalığı ve olası intihar olduğunu hissediyorum. Şu anda sahip olduğum sinekler, hamamböcekleri ve örümcekler yerine neden muhabbet kuşum olmasın? Onu seveceğime ve yemeyeceğime söz veriyorum. Neden hücremde dünyayı görmek ve öğrenmek için bir televizyonum yok? Neden hiç müzik kasetim yok ve güzel klasik müzik dinleyemiyorum? İsteyerek alacağım basit bir siyanür kapsülü istiyorum ve Robert John Maudsley sorununu kolayca ve hızla çözebilirim."