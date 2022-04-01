Yamyam seri katil Robert John Maudsley'in en büyük korkusu şaşırttı!
İngiltere'nin en uzun süre hapis yatan ve 47 yıl boyunca kafeste tutulan Robert John Maudsley, 'Yamyam Hannibal' olarak anılan bir seri katil. Son derece korunaklı bir hücrede tutulan 68 yaşındaki Maudsley’in şu anki en büyük korkusu ise duyanları şoke ediyor.
Robert John Maudsley, cam hücrede tutulan bir seri katil ve hâlâ İngiltere'nin en tehlikeli seri katili olma unvanını koruyor. Britanya'da en uzun süre hapis yatan ve 47 yıl boyunca kafeste tutulan Robert Maudsley'in en korkunç yanı ise, öldürdüğü kişilerin beyninin büyük bir bölümünü yemesi olarak kayıtlara geçti. Çılgınca gelebilir ama böylece kendi adaletini sağladığını düşündü, hatta tam da bu nedenle 'Yamyam Hannibal' lakabını aldı. Peki genç adam nasıl oldu da böylesi bir caniye dönüştü?
SAKİN VE EFENDİ BİRİNE BENZİYORDU
Robert Maudsley, 1953 yazında Liverpool'da doğdu. Tam 11 tane kardeşi vardı. Ailesinin yanında değil, yetimhanelerde büyümek zorunda kaldı. Ailesi çocuklarına hiç sevgi göstermedi. Bu sebeple Robert koruyucu aileler ve psikiyatri hastanelerinde yetişti. 1960'ların sonlarına doğru Maudsley, ağır psikolojik ilaçlar kullanmaya başladı. Bir süre sonra uyuşturucu için parası yetmediğinden daha da depresifleşti ve intihar etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Birkaç benzer girişimden sonra psikiyatrik yardım almaya karar verdi. Onu tanıyanlar sakin ve efendi biri olarak göründüğünü söylüyordu. Aslında dışarıdan bakıldığında öldürdüğü insanların beynini yiyecek birine asla benzemiyordu! Yapılan muayenelerde kendini çok büyük entelektüel yeteneklere sahip eğitimli biri gibi gösteriyordu. Ancak bu muayenelerde aynı zamanda bazı iç seslerin kendisine dünyayı zindan eden anne ve babasını öldürmesini istediğini de belirtiyordu.
HAPİSHANEDE CİNAYET İŞLEDİ
Bu suçlu iç sesinin isteği üzerinden çok geçmedi, ilk cinayetini 1974'te işledi. Londra'da yaşayan John Farrell, istismarda bulunduğu çocukların fotoğraflarını Robert'a gösterdi. Bu davranışının kendi sonunu getireceğinden habersizdi. Robert, Farrell'ı vahşice öldürdü ve ardından da gidip polise teslim oldu. Hemen suçunu itiraf etti ama yargılanmaya uygun görülmedi. İngiltere'nin en cani mahkûmlarından bazılarına ev sahipliği yapan Broadmoor Hastanesi’ne gönderildi. İlk başta örnek bir mahkûmdu ve beladan uzak durdu. Ancak 1977'de bir diğer mahkûm olan çocuk tacizcisi David Francis ile birlikte bir hücreye kilitlendi. Tam 9 saat sonra Robert, Francis'i öldürdü. Robert Maudsley adam öldürmekten suçlu bulundu ve HMP Wakefield'e gönderildi. 1978'de Maudsley, karısını öldürmekten hapse atılan 46 yaşındaki Salney Darwood'u boğdu ve bıçakladı. Sonra da cesedini yatağın altına sakladı. Kısa bir süre sonra 7 yaşındaki bir kıza istismarda bulunan 56 yaşındaki Bill Roberts'ın hücresine gizlice girdi. Bill Roberts'ı bıçakladı, kafatasını kırarak öldürdü.
BEYNİNİ YEDİ
Uzun süre boyunca hücre içerisine giremeyen güvenlik görevlileri, tam olarak ne gördüklerinden emin olamadılar. Pedofili olan mahkûmun açık kafatası içinde bir kaşık vardı ve öldürülen kişinin beyninin bir kısmı kayıptı. Gardiyanlar ve adli tıp uzmanları tüm hücreyi aradılar, ancak eksik beyin parçaları hiçbir yerde bulunamadı. Maudsley, pedofili suçlusunun beyninin bir kısmını yemişti. Bundan dolayı Robert Maudsley hüküm giydi, ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp başka bir hapishaneye yollandı.
'BU SORUNU HIZLA ÇÖZEBİLİRİM'
Robert, 2000 yılında kendi ölümüne izin verilmesi talebiyle mahkemelere dava açtı. O dönemde yazdığı bir mektupta şunları yazdı:"Beni günde 23 saat kilit altında tutmak ne işe yarar? Neden biri beni beslemekle ve günde bir saat egzersiz yaptırma zahmetine girsin ki? Ben aslında kim için risk alıyorum? Şu anki tedavimin ve hapsimin bir sonucu olarak, sabırsızlıkla beklemem gereken tek şeyin psikolojik çöküntü, akıl hastalığı ve olası intihar olduğunu hissediyorum. Şu anda sahip olduğum sinekler, hamamböcekleri ve örümcekler yerine neden muhabbet kuşum olmasın? Onu seveceğime ve yemeyeceğime söz veriyorum. Neden hücremde dünyayı görmek ve öğrenmek için bir televizyonum yok? Neden hiç müzik kasetim yok ve güzel klasik müzik dinleyemiyorum? İsteyerek alacağım basit bir siyanür kapsülü istiyorum ve Robert John Maudsley sorununu kolayca ve hızla çözebilirim."
TECRİTTE VE MUTLU
Şimdi 68 yaşında olan seri katil Robert Maudsley'in yeğeni, amcasının dünyanın geri kalanından uzakta, hücre hapsinde tutulmaktan memnun olduğunu söylediğini aktardı. Yeğeninin 'HMP Wakefield: Evil Behind Bars' belgeselinde belirttiği üzere, seri katil Maudsley'in en büyük korkusu serbest bırakılırsa tekrardan insan öldürebileceği. Bu sebeple Robert, şu an kurşungeçirmez maddeden yapılmış, sıkıştırılmış karton mobilyalarla döşenmiş beton bir döşeme üzerinde uyuduğu hücresinde mutlu ve memnun bir hayat sürüyor. (Fazilet Şenol/Milliyet)