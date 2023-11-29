Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak! Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul'a kar geliyor
Yağmur, fırtına özellikle batı bölgelerde etkili oluyor. Meteoroloji'nin peş peşe uyarıları sonrası İstanbul dahil birçok ilde yağmur, fırtına hayatı felç etti. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili oluyor. Meteoroloji illeri açıkladı. Yağmur sonrası lapa lapa kar yağışı geliyor. Kar adım adım İstanbul'a geliyor. Kar yağacak iller değişti. Meteoroloji'den 21 ile son dakika sarı ve turuncu uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, fırtınada düşen direk sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul ve Tekirdağ'daki yağışlara dikkat edelim" uyarısında bulundu. İşte son dakika haberin detayları ve kar yağışının etkili olacağı tarih...
• 29 Kasım 2023 - 14:19 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 14:19 • Son Güncelleme: