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GündemYağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak! Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul'a kar geliyor
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Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak! Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul'a kar geliyor

Yağmur, fırtına özellikle batı bölgelerde etkili oluyor. Meteoroloji'nin peş peşe uyarıları sonrası İstanbul dahil birçok ilde yağmur, fırtına hayatı felç etti. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili oluyor. Meteoroloji illeri açıkladı. Yağmur sonrası lapa lapa kar yağışı geliyor. Kar adım adım İstanbul'a geliyor. Kar yağacak iller değişti. Meteoroloji'den 21 ile son dakika sarı ve turuncu uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, fırtınada düşen direk sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul ve Tekirdağ'daki yağışlara dikkat edelim" uyarısında bulundu. İşte son dakika haberin detayları ve kar yağışının etkili olacağı tarih...

• 29 Kasım 2023 - 14:19 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 14:19 • Son Güncelleme:
1Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Son dakika hava durumu raporu... Meteoroloji hava durumu ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. İşte tüm detaylar...

2İSTANBUL YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İSTANBUL YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda sağanak etkisini artırdı. Önümüzdeki saatlere kadar kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor.

3AVCILARDA DEV DALGALAR MENDİREĞİN BOYUNU AŞTI

AVCILAR'DA DEV DALGALAR MENDİREĞİN BOYUNU AŞTI

Avcılar'da saat 02.00’den itibaren sahildeki dalga boyu yer yer 5 metreyi bulurken, Ambarlı'da balıkçı barınağı önündeki mendireği aşan dalgalar, barınak ile arasındaki bölümü göle çevirdi. Deniz suyu barınaktan tekrar teknelerin bulunduğu bölüme doldu. Bu sabaha kadar da şiddetli biçimde etkisini gösteren fırtına denizdeki çöpleri de sahile taşıdı.

4LİMANIMIZ PERİŞAN HALDE

"LİMANIMIZ PERİŞAN HALDE"

Balıkçı Elmas Pekgöz, "25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Akşam lodos esti, limanımız perişan halde, dalgalar demirleri yerinden söktü. Arkadaşlarımız kayıklarını açığa aldılar. Hala daha esmeye devam ediyor, ne zaman durur bilemiyoruz. Lodos esti bütün demirleri söktü yerinden. Görüyorsunuz buranın halini Allah yardımcımız olsun. Zarar büyük, daha belli değil şu an batan çıkan var mı diye, lodostan sonra ortaya çıkacak" dedi.

5Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı. 1 araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

6Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

7Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili "turuncu", 18 kenti de "sarı" kodla uyardı. Yetkililer, sel, su baskını, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

8Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

10Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

11Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

12KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14PROF. DR. ŞENDEN UYARI: İSTANBUL VE TEKİRDAĞA DİKKAT

PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI: İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'A DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:Yağmur bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Tüm Türkiye'de lodos hakim. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa... Lodos etkili olacak. Yağış olarak da İzmir'de etkili. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur var.

15Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Öğleden sonra rüzgarın hızı Batı Karadeniz'e kayacak. Şu saatlerde Ege'de de rüzgar etkili. Barı Karadeniz'de lodos etkili gözüküyor. Yarın sabaha kadar etkisini kaybedecek.

16Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Kuvvetli yağışlar bu gece etkisini kaybedecek. İstanbul ve Tekirdağ'daki yağışlara dikkat edelim. Bu 2-3 gün içerisinde kömür atmayalım sobaya. Atıyorsak da üstten yakalım. Karbon monoksit zehirlenmesi en kuvvetli zehirlenmedir.

17Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Önümüzdeki salı gününe kadar sıcaklıklar bu şekilde devam edecek. Cuma gününe kadar 19 dereceye kadar çıkacak. Bu mevsimde bu sıcağın olması hayra alamet değildir. Gök gürültülü yağışa neden oluyor.

18Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda yaptığı uyarılar sonrası birçok kentte kar yağışı görüldü.

19Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü de Kars ve çevre iller için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Ağrı ve Kars çevrelerinin ise aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği uyarısında bulunmuştu. Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

20Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıklar kış değerlerinde devam edecek. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

21KAR NE ZAMAN YAĞACAK

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

22Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

Sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

23Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbula kar geliyor

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.