Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 19°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 9°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu