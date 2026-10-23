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GündemYağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
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Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

23.10.2026 - 19:49Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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1Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°CParçalı bulutlu

4Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 9°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

5Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

BURDUR 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

6Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

7Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

10Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den İstanbul ve 13 şehir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

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