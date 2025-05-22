Van'da olağanüstü gün! 90 bin kişi o anları izlemek için Erciş'e akın etti
Bugünlerde Van'da olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Doğanın mucizevi yolculuğuna tanıklık etmek isteyen binlerce vatandaş Erciş'te nefes kesen göçü izledi. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu bu ay Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden yaklaşık 90 bin kişi izledi. Balıkların zorlu yolculuğunun tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Erciş Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen fotoğrafseverler de en iyi kareyi çekmeye çalıştı. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 'Herkesi bu mucizevi olaya tanıklık etmeye bekliyoruz' dedi.
AA
• 22 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme: