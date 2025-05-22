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GündemVan'da olağanüstü gün! 90 bin kişi o anları izlemek için Erciş'e akın etti
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Van'da olağanüstü gün! 90 bin kişi o anları izlemek için Erciş'e akın etti

Bugünlerde Van'da olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Doğanın mucizevi yolculuğuna tanıklık etmek isteyen binlerce vatandaş Erciş'te nefes kesen göçü izledi. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu bu ay Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden yaklaşık 90 bin kişi izledi. Balıkların zorlu yolculuğunun tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Erciş Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen fotoğrafseverler de en iyi kareyi çekmeye çalıştı. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 'Herkesi bu mucizevi olaya tanıklık etmeye bekliyoruz' dedi.

AA
• 22 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara zorlu yolculuğa çıkıyor. Her yıl bu dönemlerde gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak göle dökülen akarsulara geçen binlerce inci kefali, yolculukları sırasında görsel şölen sunuyor.

2Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri uçarak aşan balıkların eşsiz yolculuğunu izliyor.

3Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Bu ay parka girişin yapan, bir bölümü otobüs ve midibüs olmak üzere 7 bin 700 araçtaki yaklaşık 90 bin ziyaretçi, göç eden inci kefalleri ve onları avlayarak beslenmeye çalışan martıların mücadelesine tanıklık etti.

4GÖRSEL ŞÖLEN 15 TEMMUZA KADAR SÜRECEK

GÖRSEL ŞÖLEN 15 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Balıkların zorlu yolculuğunun tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Erciş Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen fotoğrafseverler de en iyi kareyi çekmeye çalıştı. İnci kefallerinin göçü, 15 Temmuz'a kadar sürecek.

5HERKESİ BU MUCİZEVİ OLAYA TANIKLIK ETMEYE BEKLİYORUZ

"HERKESİ BU MUCİZEVİ OLAYA TANIKLIK ETMEYE BEKLİYORUZ"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, balıkların yumurtalarını bırakmak için yılın bu döneminde akarsulara göç ettiğini söyledi.

6Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Her yıl inci kefallerini korumak için çalışma yürüttüklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

7Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

"İnci kefallerinin bu mucizevi yolculuğunu ölümsüzleştirmek ve aynı zamanda bölgemizi tanıtmak için inci kefali konulu fotoğraf yarışması düzenledik.

8Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Fotoğrafseverleri kadrajlarına inci kefallerini alacak şekilde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nda ağırlıyoruz. Ülkemizin birçok ilinden, ilçesinden fotoğraf sanatçıları yarışmaya katılmak için buraya akın etmekte.

9Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Amacımız, bölgemizi turizm destinasyon merkezi haline getirmek. İnci kefallerini ülkemize, dünyaya tanıtmak ve bu mucizevi olaya herkesin şahitlik etmesini istiyoruz. Herkesi bu mucizevi olaya tanıklık etmeye bekliyoruz."

10Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Balık göçünü izlemek için Manisa'dan gelen Esra Çapalı ise "Balık göçünden güzel kareler yakaladık. Burası gerçekten çok güzel.

11Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Balıkları izlemek çok güzel bir duygu. İnci kefali göçüne tanıklık etmek çok güzel bir şey. Birçok fotoğrafçı da burada." dedi.

12Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Arkadaşlarıyla Balık Bendi'ne gelen Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Veysel Şahin de "Burada insanlar hem göçü izliyor hem de pikniklerini yapıyor. Biz de fotoğraf çekiyoruz. Çok heyecanlı." diye konuştu.

13Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Fotoğraf sanatçısı Burak Demir, "12 fotoğrafçı arkadaşımla burada çok güzel bir çekim yapmayı planlıyoruz. Çevre ilerden gelen arkadaşlarımız bu olayı ilk kez görüyor.

14Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti

Bu mucizevi olayın ilimizde gerçekleşmesi harika. Biz de bu güzel olayı ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

15Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti
16Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti
17Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti
18Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti
19Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti
20Vanda olağanüstü gün 90 bin kişi o anları izlemek için Ercişe akın etti