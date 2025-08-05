Van'da inci kefali sezonu açıldı! Kilosu 100 liradan alıcı buluyor

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"Şu an 8 adet balık 1 kilo oluyor. Daha önce ise 13-14 adet balık bir kilogram oluyordu. Fiyat bu yıl değişmedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 100 lira. İnşallah sezon boyunca fiyatlar yükselmez, daha da düşer" dedi.Öte yandan balıkçılar, isteyen vatandaşlar için inci kefalini temizleyip fırınlatma hizmeti de veriyor.