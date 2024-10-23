Van'da arkadaşları ve öğretmenleri Gülperi'ye umut oldu!

Dindar, "Ameliyat olan kızımızı ziyaret ettik. Durumu gayet iyi. İnşallah ameliyat sonrası her iki kızımız da sevinçli bir şekilde dönerler. Biz de onları bugün geldiğimiz gibi ziyaret ederiz. Kızlarımıza destek amaçlı bir kermes düzenlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca Van'ın iş insanlarını da ziyaret edip destek isteyeceğiz." diye konuştu.