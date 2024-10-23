Van'da arkadaşları ve öğretmenleri Gülperi'ye umut oldu!
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Anadolu Lisesi’nde, serebral palsi (beyin felci) hastası 12'nci sınıf öğrencisi Elif Eylül (17) ile 10'uncu sınıf öğrencisi kardeşi Gülperi Gültekin (15) için okulun müdür, öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan kampanya sonuç verdi. Kampanyada toplanan paralarla Elif Eylül sol ayağından operasyon geçirirken, kardeşi Gülperi de gelecek ay yapılacak ameliyata hazırlanıyor.
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-
• 23 Ekim 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-
• 23 Ekim 2024 - 10:12 • Son Güncelleme: