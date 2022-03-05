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DünyaVanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti! Rusya'dan yaptırımlara sert karşılık...
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Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti! Rusya'dan yaptırımlara sert karşılık...

Dünya diken üstünde. Doğal gaz vanası Rusya kapattı. Batı’nın ağırlaşan yaptırımları karşında harekete geçen Rusya, Rus vatandaşlarının haklarını ihlal eden yabancıların mallarına el koyacak bir yasa çıkardı. Ayrıca en büyük silahı olan doğalgaz kozunu da kullanan Rusya, dün Avrupa’ya Yamal-Avrupa boru hattından ulaşan gaz akışını kesti.

• 05 Mart 2022 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2022 - 12:35 • Son Güncelleme:
1Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgale başlamasıyla, birçok devlet Rus ekonomisine, şirketlerine ve bireylerine ağır yaptırımlar getirmişti. Bunun sonucu olarak Rus finansal sistemi ve petrol ticareti felç olmuştu. Şimdi Rusya da karşı atağa geçti.

2O DA VARLIKLARI DONDURACAK

O DA VARLIKLARI DONDURACAK

Rusya, ABD ve Avrupalıların yaptırımlarına cevap olarak yeni bir yaptırım yasası çıkardı.

3Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, ‘Rusya vatandaşlarının haklarına saldırdığı’ iddia edilen yabancıların mallarına el konulmasına (dondurulmasına) dair kanunu kabul etti.

4DOĞALGAZ AKIŞINI KESTİ

DOĞALGAZ AKIŞINI KESTİ

Çıkan yasadaki yaptırımlar arasında; Rusya’ya giriş yasağı, Rusya topraklarındaki finansal varlıkların dondurulması, mülk ve yatırım anlaşmalarının yasaklanması ve kara listeye alınmış bir yabancı tarafından kontrol edilen herhangi bir şirketin faaliyetlerinin askıya alınması da bulunuyor.

5Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Ayrıca Rusya, yaptırımlara karşılık olarak Avrupa’ya gaz akışını da zaman zaman kesiyor. Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştiren ve Polonya ile Belarus üzerinden geçen Yamal-Avrupa boru hattında gaz aktarımı dün sabah yeniden durduruldu.

6AVRUPA, RUS GAZINA BAĞIMLI

AVRUPA, RUS GAZINA BAĞIMLI

Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom ise Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatının devam ettiğini açıkladı.

7Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Rus gazına mahkum Avrupa, gaz ihtiyacının yüzde 34.5’ini Rusya’dan karşılıyor.

8Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Avrupa’nın en büyük ikinci gaz tedarikçisi yüzde 16.2 ile Norveç. Yani Rusya açık ara önde. Avrupa’da da doğalgaz konusunda yüzde 70 ile en fazla ithalata bağımlı ülke ise Almanya.

9Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

10Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni bir tedarikçi arayışına başladı.

11PETROLDE 185 DOLAR KAYGISI

PETROLDE 185 DOLAR KAYGISI

Rusya’ya yönelik ilk yaptırımlar, petrol arzını veya enerji ödemelerini hedef almamıştı.

12Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde, petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği belirtiliyor.

13Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Petrol fiyatı dün 115 dolar civarında seyretti. ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Rus petrolündeki arz sorunlarının sürmesi halinde petrolün varil başına 185 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

14ÇİNE YÖNELDİLER

ÇİNE YÖNELDİLER

Batılı ülkeler yaptırım uygulayarak Rus ekonomisinin küresel finans sistemiyle bağlarına hasar verirken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerinin çerçevesini daraltmak, durdurmak veya ülkeden çıkmak zorunda kaldı.

15Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Rus şirketler de ekonomik darboğazdan kurtulmak için yollar aramaya başladı. Bu kapsamda Çin bankasında hesap açmak isteyen Rus şirketlerinin sayısının hızla arttığı belirtiliyor. Hesap açtırmak isteyen 200-300 şirketin Çinli bankalarla irtibata ifade ediliyor.

16Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Rus iş insanlarının mal varlıklarına el konulması, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması gibi ağır yaptırımları devreye alarak Rusya’yı küresel finansal sisteminden izole etmeyi amaçlayan Batı’dan yeni yaptırım kararları geliyor.

17Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Avrupa Birliği’nin (AB) bir sonraki yaptırımları kapsamında Rusya bandıralı tüm gemilerin AB limanlarına girişinin yasaklanması gündemde. Kredi derecelendirme kuruluşları peş peşe Rusya’nın notunu ‘çöp’ (yatırım yapılamaz spekülatif) seviyesine indirmişti. Standard & Poor’s, Rusya’nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

18Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Moskova Borsası kapalı kalmaya devam ederken Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisseleri, savaşın başlamasından bu yana Londra Borsası’nda yüzde 99 değer kaybetti.

19DOLANDIRICILAR TÜREDİ

DOLANDIRICILAR TÜREDİ

Savaşla birlikte yaşanan insani dram, yardımseverlik duygusunu kullanmak isteyen siber dolandırıcıları da harekete geçirdi.Pek çok kuruluşun Ukrayna’da zor durumdaki halka yardım için harekete geçmesiyle birlikte, savaştan etkilenen insanların acılarını kendi çıkarları için suistimal etmeye çalışan bağış dolandırıcılığı da türedi.

20Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti Rusyadan yaptırımlara sert karşılık...

Bu kapsamda yardım bahanesiyle para isteyen bazı web siteleri saptandı. Benzer sahtekarlık numaraları, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında da dikkat çekiyor.

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