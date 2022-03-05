Vanayı kapattı, doğalgaz akışını kesti! Rusya'dan yaptırımlara sert karşılık...

DOĞALGAZ AKIŞINI KESTİ

Çıkan yasadaki yaptırımlar arasında; Rusya’ya giriş yasağı, Rusya topraklarındaki finansal varlıkların dondurulması, mülk ve yatırım anlaşmalarının yasaklanması ve kara listeye alınmış bir yabancı tarafından kontrol edilen herhangi bir şirketin faaliyetlerinin askıya alınması da bulunuyor.