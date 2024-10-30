Üretimi yıllık 400 tonu geçti! Kilo fiyatı 60 lirayı buluyor

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise tesislerde yıl boyunca mantar üretiminin devam ettiğini söyleyerek, “Burada 365 gün mantar sezonumuz oluyor. Minimum arazide maksimum ürün anlayışıyla altı kata dizilen mantarımız bu kapalı alanda mevcut. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye çok teşekkür ediyorum. Isparta'da üretilen mantarlar daha çok Antalya Ankara İstanbul İzmir gibi büyük şehirlere giderek orada bulunan marketlerde manavlarda alıcı buluyor. Üreten, çalışan kardeşlerimizin hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Bu tür modern tesislerimiz Isparta'da var daha da olması için, yapılması için insanlarımıza da tavsiye ediyorum” açıklamalarında bulundu.