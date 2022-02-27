Ünlü oyuncuyu görenler Derya Uluğ zannediyor! Şaşırtan benzerlik...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'da Ulu Ece rolüne hayat veren Deniz Barut'un, ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile benzerliği şaşkınlık yarattı. Diziyi izleyenlere "Bu kadar da benzerlik olmaz" dedirtti.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'da iki ünlünün benzerliği izleyenleri şaşkına çevirdi. Dizide Ulu Ece rolüne hayat veren başarılı oyuncu Deniz Barut'u görenler ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile benzerliğini konuşuyor.
İki ünlünün benzerliği hem dizi hayranlarını hem de ünlü şarkıcının hayranlarını bir hayli şaşırtmaya devam ediyor.
DESTAN'IN ULU ECE'Sİ DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.
Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.
DERYA ULUĞ KİMDİR?
21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile 1.nci seçilmiştir. 9 yaşında Nursal Ünsal Birtek'in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna başladı.
Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte bir çok yerde konserlerde enstrumanist ve solist olarak yer aldı. 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı Alper Kazancıoğlu'ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir'de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi'den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı.
Tüm okul hayatı boyunca müzik dışında tiyatro , spor , dans gösterilerinde boy gösterdi. Okulda üst düzey faal bir öğrenciydi ve okulu 3. olarak bitirmiştir. Muğla Üniversitesi'nde müzik öğretmenliğinden keman bölümünden mezun olan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça'dan Türk müziği eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş yaparak yüksek lisansını tamamladı.
3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Okyanus'un söz ve müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenlemesi Burak Yeter'e aittir. Şarkının klibi youtube'da 100 milyonu geçtikten sonra yapım şirketi DMC tarafından altın plakla ödüllendirilmiştir
2.single çalışması Canavar'da söz müzik Asil Gök ve Derya Uluğ'a aittir. Bu şarkının aranjesinde Ozan Çolakoğlu imzası bulunmaktadır. Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır. Ödülünü Ebru Gündeş'in elinden alması Türk Pop Müzik tarihine en duygusal anlardan birisi olarak geçmiştir. Sanatçı halen 2 şarkısında da telifmetre listesinde en uzun hafta 1 numara kalarak tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.