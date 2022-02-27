Ünlü oyuncuyu görenler Derya Uluğ zannediyor! Şaşırtan benzerlik...

Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte bir çok yerde konserlerde enstrumanist ve solist olarak yer aldı. 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı Alper Kazancıoğlu'ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir'de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi'den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı.